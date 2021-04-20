Внутренние авиаперевозки в Украине могут подешеветь, – Шмигаль
В Украине могут значительно подешеветь билеты на внутренние авиаперевозки. А также – активно оживиться туризм.
Источник:Правительственный портал
Такой ситуации будет способствовать введение нулевой ставки налога на добавленную стоимость. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Авиабилеты на внутренние рейсы могут подешеветь
По его словам, нулевая ставка НДС на внутренние рейсы для украинских авиаперевозчиков нужна для того, чтобы оживить украинский туризм.
Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению расходов и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы,
– отметил Шмыгаль.
В то же время украинцы, как отметил министр, получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны.
"Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом (в 2021 году – 24 канал) увеличить туристический поток", – отметил Шмыгаль. На совещании в обсуждении приняли участие:
- министр инфраструктуры Владислав Криклий;
- министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко;
- министр финансов Сергей Марченко.
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