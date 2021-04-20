В Украине могут значительно подешеветь билеты на внутренние авиаперевозки. А также – активно оживиться туризм.

Такой ситуации будет способствовать введение нулевой ставки налога на добавленную стоимость. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Стоит прочитать Обиды и месть за поддержку Украины: почему Россия закрыла авиасообщение с Турцией

Авиабилеты на внутренние рейсы могут подешеветь

По его словам, нулевая ставка НДС на внутренние рейсы для украинских авиаперевозчиков нужна для того, чтобы оживить украинский туризм.

Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению расходов и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы,

– отметил Шмыгаль.

В то же время украинцы, как отметил министр, получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны.

Кстати! На Закарпатье решили восстановить внутреннее авиасообщение с 1 июня 2021 года. Это, по мнению нардепа Николая Тищенко, станет важным шагом для развития внутреннего туризма.

"Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом (в 2021 году – 24 канал) увеличить туристический поток", – отметил Шмыгаль. На совещании в обсуждении приняли участие:

министр инфраструктуры Владислав Криклий;

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко;

министр финансов Сергей Марченко.

Важно Снизит ли Укрзализныця цены на билеты: заявление главы УЗ