Россия закрыла авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. В Москве говорят, что все это из-за пандемии коронавируса. Впрочем, довольно интересным совпадением является то, что накануне такого заявления в Турции с дипломатическим визитом побывал Владимир Зеленский.

Почему же Россия приостановила авиасообщение с Турцией и при чем здесь Украина – читайте в материале 24 канала.

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Что говорят эксперты

Авиасообщение, по предварительным срокам, не будут осуществлять с 15 апреля до 1 июня 2021 года – отменят международные рейсы туда и обратно. Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан в Россию и поездок для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции.

Также сохраняют два рейса в неделю "Москва – Стамбул" и "Стамбул – Москва". После новости о том, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией до лета, эксперты единогласно заявили – Москва обиделась.

Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уже озвучил истинные мотивы Кремля. Он заявил в Египте, что Реджепу Эрдогану не нужно поддерживать милитаристские направления Украины, то есть передачу оружия.

Фейгин считает, что сейчас Кремль реагирует истеричнее, чем раньше. Ведь всем очевидна связь между тем, что происходит в Украине, визитами Владимира Зеленского и позицией Москвы.

Фейгин говорит, что РФ закрыла авиасообщение с Турцией из-за помощи Украине: видео

Наталья Белицер, эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика, говорит, что формальный повод для временного прекращения авиасообщения выглядит вполне убедительно: в Турции действительно очень напряженная ситуация с распространением COVID9-19 и она не улучшается, несмотря на жесткие противоэпидемические меры. Однако с другой стороны, совпадение во времени нескольких событий вряд ли случайно.

Согласно сообщениям из разных источников, турецкого лидера просили не пропускать американские эсминцы к Черному морю и не акцентировать на поддержке Украины, в частности, в вопросах Крыма и Крымской платформы, а также не продавать Украине современное оружие. И если первая проблема была решена положительно (для России) по инициативе США, добиться уступчивости Эрдогана в вопросах взаимоотношений с Украиной Путину не удалось,

– говорит Белицер.

Она добавила, что если брать во внимание высказанную Эрдоганом решительную поддержку Украины, и не только на уровне риторики, но и воплощенную в ряде конкретных договоренностей и подписанных документов, этот шаг выглядит как месть за такую неуступчивость, нацеленная на причинение, в первую очередь, экономического вреда стране, бюджет которой и благосостояние граждан в значительной степени зависят от туризма. Действительно, на этот период – с 15 апреля по 1 июня – более полумиллиона россиян забронировали туры в Турцию, стоимость которых составила 32 миллиарда рублей.

Российские политики, общественные деятели и пропагандисты – в частности, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев – напрямую связывали эту меру с необходимостью "наказать" государство, которое позволяет себе откровенно поддерживать Украину во время ее фактической войны с Россией и заявлять о незаконной аннексии Крыма. Более того, было сказано, что отказ от поездок в Турцию в пользу "внутреннего туризма" был бы проявлением "настоящего патриотизма" россиян,

– объяснила Белицер.

Эксперт говорит, что кроме политической составляющей, это решение могло быть обусловлено и финансово-экономическими соображениями, то есть попытками оставить в России средства, которые должны были быть потрачены за рубежом. А среди ключевых курортных местностей, куда могут быть направлены туристические потоки, называют и временно оккупированный Крым, курортный сезон в котором под угрозой срыва из-за критической ситуации с водоснабжением.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук и независимый эксперт, говорит, что 9 апреля состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции. Во время него Реджеп Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности Украины и Крымской платформы, инициированной Украиной. Также Турция продолжит военное сотрудничество с Украиной, в частности, поставки беспилотников.

Ряд экспертов считает, что ограничение авиасообщения является российской местью за поддержку Турцией Украины. Однако и российская, и турецкая сторона это отрицают. Стороны сотрудничают во многих сферах,

– говорит Хмелевский.

Он добавил, что не стоит забывать, что именно Россия сообщила Эрдогану о государственном перевороте в 2016 году, чем не только сохранила его власть, но и, возможно, спасла ему жизнь. Турция проводит многовекторную политику и Россия вынуждена с этим считаться. Ограничения авиарейсов вряд ли приведет к ухудшению российско-турецких отношений и нанесет большой экономический ущерб. Основной туристический сезон в Турции начинается только в июне.

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган / Фото Офиса Президента Украины

В апреле и мае туристов немного. Поэтому убытки турок от решения российских властей будут минимальны. Тем более, что в Турции сейчас действует ряд карантинных ограничений, в том числе комендантский час. Это тоже негативно влияет на поток туристов в Турцию. Скорее всего, с июня авиасообщение между странами будет возобновлено и российские туристы поедут на отдых,

– говорит эксперт.

Что этому предшествовало