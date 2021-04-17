Росія закрила авіасполучення з Туреччиною з 15 квітня по 1 червня. У Москві кажуть, що все це через пандемію коронавірусу. Утім, досить цікавим збігом є те, що напередодні такої заяви в Туреччині з дипломатичним візитом побував Володимир Зеленський.

Чому ж Росія призупинила авіасполучення з Туреччиною та до чого тут Україна – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Що кажуть експерти

Авіасполучення, за попередніми термінами, не здійснюватимуть з 15 квітня до 1 червня 2021 року – скасують міжнародні рейси туди й назад. Винятком стануть рейси, організовані для повернення російських громадян в Росію та поїздок для участі концерну "Титан-2" в будівництві атомної електростанції.

Також зберігають два рейси на тиждень "Москва – Стамбул" і "Стамбул – Москва". Після новини про те, що Росія призупинила авіасполучення з Туреччиною до літа, експерти одноголосно заявили – Москва образилась.

Російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже озвучив справжні мотиви Кремля. Він заявив в Єгипті, що Реджепу Ердогану не потрібно підтримувати мілітаристські напрямки України, тобто передачу зброї.

Фейгін вважає, що зараз Кремль реагує істеричніше, ніж раніше. Адже всім очевидний зв'язок між тим, що відбувається в Україні, візитами Володимира Зеленського і позицією Москви.

Фейгін каже, що РФ закрила авіасполучення з Туреччиною через допомогу Україні: відео

Наталя Беліцер, експертка Інституту демократії імені Пилипа Орлика, каже, що формальний привід для тимчасового припинення авіасполучення виглядає цілком переконливо: у Туреччині дійсно надзвичайно напружена ситуація з поширенням COVID9-19, і вона не покращується, попри жорсткі протиепідемічні заходи. Однак з іншого боку, збіг у часі кількох подій навряд чи випадковий.

Згідно з повідомленнями з різних джерел, турецького лідера просили не пропускати американські есмінці до Чорного моря і не акцентувати на підтримці України, зокрема, в питаннях Криму й Кримської платформи, а також не продавати Україні сучасну зброю. І якщо першу проблему було вирішено позитивно (для Росії) за ініціативи США, добитися поступливості Ердогана в питаннях взаємин з Україною Путіну не вдалось,

– говорить Беліцер.

Вона додала, що якщо брати до уваги висловлену Ердоганом рішучу підтримку України, і не тільки на рівні риторики, а й втілену у низці конкретних домовленостей і підписаних документів, цей крок виглядає як помста за таку непоступливість, націлена на заподіяння, у першу чергу, економічної шкоди країні, бюджет якої й добробут громадян значною мірою залежать від туризму. Дійсно, на цей період – з 15 квітня до 1 червня – більш ніж півмільйона росіян забронювали тури в Туреччину, вартість яких склала 32 мільярди рублів.

Російські політики, громадські діячі та пропагандисти – зокрема, віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачев – напряму пов’язували цей захід з необхідністю "покарати" державу, яка дозволяє собі відверто підтримувати Україну під час її фактичної війни з Росією і заявляти про незаконну анексію Криму. Більше того, було сказано, що відмова від поїздок до Туреччини на користь "внутрішнього туризму" була б виявом "справжнього патріотизму" росіян,

– пояснила Беліцер.

Експертка каже, що окрім політичної складової, це рішення могло бути обумовлено й фінансово-економічними міркуваннями, тобто намаганнями залишити в Росії кошти, які мали бути витрачені за кордоном. А серед ключових курортних місцевостей, куди можуть бути спрямовані туристичні потоки, називають і тимчасово окупований Крим, курортний сезон в якому під загрозою зриву через критичну ситуацію з водопостачанням.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук і незалежний експерт, каже, що 9 квітня відбулася телефонна розмова між президентами Росії та Туреччини. Під час неї Реджеп Ердоган заявив про підтримку територіальної цілісності України та Кримської платформи, ініційованої Україною. Також Туреччина продовжить військове співробітництво з Україною, зокрема, постачання безпілотників.

Низка експертів вважають, що обмеження авіасполучення є російською помстою за підтримку Туреччиною України. Проте і російська, і турецька сторона це заперечують. Сторони співпрацюють в багатьох сферах,

– каже Хмелевський.

Він додав, що не варто забувати, що саме Росія повідомила Ердогана про державний переворот у 2016 році, чим не лише зберегла його владу, але й, можливо, врятувала йому життя. Туреччина проводить багатовекторну політику й Росія змушена з цим рахуватися. Обмеження авіарейсів навряд чи призведе до погіршення російсько-турецьких відносин та завдасть великої економічної шкоди. Основний туристичний сезон у Туреччині розпочинається лише в червні.



Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган / Фото Офісу Президента України

У квітні та травні туристів небагато. Тому збитки турків від рішення російської влади будуть мінімальні. Тим більше, що в Туреччині зараз діє ряд карантинних обмежень, зокрема комендантська година. Це теж негативно впливає на потік туристів до Туреччини. Швидше за все, з червня авіасполучення між країнами буде відновлено і російські туристи поїдуть на відпочинок,

– говорить експерт.

Що цьому передувало