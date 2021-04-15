Турция сохраняет нейтралитет в отношениях Украины и России
Турция не поддерживает ни одну из сторон в ситуации между Украиной и Россией. В Анкаре говорят, что мирной обстановке в Черном море препятствует напряженность.
Источник:NTV
Турецкая позиция основана на открытом и конструктивном диалоге. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
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США не будут размещать корабли в Черном море
Как сообщил TimeTurk, Чавушоглу официально подтвердил, что США не будут пока размещать свои корабли в Черном море.
Представители США рассказали об этом турецкой стороне, теперь ждут письменного подтверждения.
Если корабли не пройдут сегодня, процесс предварительного уведомления за 15 дней начнется снова. Вчера с нами устно связались с США и сказали, что отменили размещение,
– сказал министр.
Что этому предшествовало
- На фоне стягивания российских войск к границе и оккупированному Крыму в сети появилась информация об отправке кораблей США в Черное море. Это должно было стать сигналом для Кремля о том, что за его действиями следят.
- СМИ писали, что в Черное море войдут американские ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt.
- NTV сообщал, что Вашингтон рассказал Анкаре о своих планах 9 апреля, ведь запрос об этом нужно было передать в соответствии с конвенцией Монтре.
- Однако затем в медиа отметили, что США отменили запланированное размещение своих боевых кораблей в Черном море. Это произошло после телефонного разговора президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.
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