Турция не поддерживает ни одну из сторон в ситуации между Украиной и Россией. В Анкаре говорят, что мирной обстановке в Черном море препятствует напряженность.

Турецкая позиция основана на открытом и конструктивном диалоге. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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США не будут размещать корабли в Черном море

Как сообщил TimeTurk, Чавушоглу официально подтвердил, что США не будут пока размещать свои корабли в Черном море.

Представители США рассказали об этом турецкой стороне, теперь ждут письменного подтверждения.

Если корабли не пройдут сегодня, процесс предварительного уведомления за 15 дней начнется снова. Вчера с нами устно связались с США и сказали, что отменили размещение,

– сказал министр.

Что этому предшествовало