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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
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      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      Внутренний конфликт Сивохо, такой непостоянный Путин – Недиванная сотня

      Недиванная сотня - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванна сотня" за 13 марта – советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал войну внутренним конфликтом и создал платформу примирения. Однако этой идеи помогли провалиться. На презентацию платформы ворвались молодчики из "Нацкорпуса" и устроили потасовку. Глава РФ поменял Конституцию под себя, чтобы править вечно. Однако на камеру говорил, что за власть не держится.

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      Теги: Национальная платформа примирения и единства Владимир Путин Сергей Сивохо Недиванная сотня
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