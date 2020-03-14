Внутренний конфликт Сивохо, такой непостоянный Путин – Недиванная сотня
В свежем выпуске программы "Недиванна сотня" за 13 марта – советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал войну внутренним конфликтом и создал платформу примирения. Однако этой идеи помогли провалиться. На презентацию платформы ворвались молодчики из "Нацкорпуса" и устроили потасовку. Глава РФ поменял Конституцию под себя, чтобы править вечно. Однако на камеру говорил, что за власть не держится.
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Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Veterano Pizza Леонид Остальцев.