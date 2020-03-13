Внутрішній конфлікт Сивохо, такий непостійний Путін – Недиванна сотня
У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 13 березня – радник секретаря РНБО Сергій Сивохо назвав війну внутрішнім конфліктом і створив платформу примирення. Однак цій ідеї допомогли провалитися. На презентацію платформи увірвалися молодики з "Нацкорпусу" та влаштували штовханину. Глава РФ поміняв Конституцію під себе, аби правити вічно. Однак на камеру говорив, що за владу не тримається.
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