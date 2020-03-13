23:55
13 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров винайшов вакцину від коронавірусу. Універсальна відмазка Путіна
      Вєсті Кремля
      20:48, сьогодні
      Вєсті.UA: Льовочкін носить валянки. Страх Зеленського
      Вєсті.UA
      20:03, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

      Внутрішній конфлікт Сивохо, такий непостійний Путін – Недиванна сотня

      -
      Недивання сотня / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 13 березня – радник секретаря РНБО Сергій Сивохо назвав війну внутрішнім конфліктом і створив платформу примирення. Однак цій ідеї допомогли провалитися. На презентацію платформи увірвалися молодики з "Нацкорпусу" та влаштували штовханину. Глава РФ поміняв Конституцію під себе, аби правити вічно. Однак на камеру говорив, що за владу не тримається.

      Також у випуску:

      Загострення на війні

      Через обстріл з протитанкової керованої ракети 3 наших хлопців загинули, ще 9 отримали поранення і бойові травмування.

      Московський вояж 

      Народні депутати України і кум Путіна вирішили самотужки домовитись з ворогом про мир. Як виявилось, мило поговорили, а потім ще й подякували росіянам за приділений час.

      Перше засідання по збитому Boeing

      Всі винні мають бути покарані. Гаазький суд офіційно назвав росіян причетними до збиття МН-17. Прізвища "Іхтамнєтов" прозвучали на весь світ.

      Пандемія коронавірусу

      Правила вітання в карантині для українців і перші хворі у вигаданих республіках. Цікаво, хто переможе: коронавірус чи російські найманці, яких там немає?

      Ведучі програми:  доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      МОЗ представило законопроєкт про боротьбу з коронавірусом: що він передбачає
      сьогодні
      Автор: Леонід Остальцев, Євген Назаренко
      Теги: Національна платформа примирення та єдності Володимир Путін Сергій Сивохо Недиванна сотня
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 23:35 Україна закриває кордони: як українцям повернутись додому і що буде з бізнесом
      Ірина Юрковська
      сьогодні , 22:20 "Зірковий" коронавірус: хто з відомих персон захворів
      Анатолій Яворський
      12 березня , 12:44 Чим зайнятися разом з дитиною під час карантину
      Михайло Года
      12 березня , 16:30 Тест-драйв Nissan Navara: пікап, якому не страшне бездоріжжя
      6 березня , 17:34 Призовий конкурс для дизайнерів від компанії Dimplex
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук