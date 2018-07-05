Внутри Mercedes-Sprinter сделали "ремонт", как в роскошной квартире

Внутри Mercedes-Sprinter сделали "ремонт", как в роскошной квартиреАвтотехнологии 11 Читати новину українською
Оттюнингованный VIP-фургон на базе Mercedes-Sprinter – внешне напоминает обыкновенный микроавтобус, которых на дорогах тысячи. Но стоит заглянуть внутрь, как от увиденного просто таки захватывает дух. Интерьер авто настолько богат, что кажется, будто попал в чье-то роскошное помещение.
Больше – смотрите в программе.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии