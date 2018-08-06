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СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Всередині Mercedes-Sprinter зробили "ремонт", як у розкішній квартирі

Автотехнології 211 Читать новость на русском

Відтюнінгований VIP-фургон на базі Mercedes-Sprinter – ззовні нагадує звичайний собі мікроавтобус, яких на дорогах тисячі. Та варто зазирнути всередину, як від побаченого просто таки перехоплює дух. Інтер'єр авто настільки багатий, що здається, ніби потрапив у чиєсь розкішне помешкання.

Більше – дивіться у програмі. 

Теги: Авто Автотехнології
Джерело: 24 канал
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