Всередині Mercedes-Sprinter зробили "ремонт", як у розкішній квартирі

Відтюнінгований VIP-фургон на базі Mercedes-Sprinter – ззовні нагадує звичайний собі мікроавтобус, яких на дорогах тисячі. Та варто зазирнути всередину, як від побаченого просто таки перехоплює дух. Інтер'єр авто настільки багатий, що здається, ніби потрапив у чиєсь розкішне помешкання.

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