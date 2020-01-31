Внутри окружения Зеленского: Антимайдан и Майдан снова сойдутся в противостоянии

Победа Зеленского стала окном возможностей, пролезть в него теперь пытаются все. Социальные сети в Украине никогда не были пристанищем для людей со слабой психикой. Но последние полгода – особенно.

Впрочем, неудивительно. В 2019 году прежний генплан будущего проиграл выборы. А за право написать новый сегодня борются очень многие.

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Последние пять лет Украина жила в этике Майдана. Победившая в 2014 году улица была этическим камертоном. По нему мерили процессы, сверяли ценности и выносили оценки. Погибшие в Киеве и на Донбассе закрепили своей жертвой новый нравственный стандарт.



Хроніки Революції Гідності / Інфографіка 24 каналу

Пророссийский лагерь оказался вычеркнут из нормы. Просоветская ностальгия – тоже. Те, кто в свое время выбрал лагерь Антимайдана, оказались за бортом. В рамках этики Майдана Украина пробовала создавать политическую нацию и проводить реформы. Окружала себя символическим частоколом и сооружала пантеон героев.

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Фейсконтроль начинался с вопроса о принадлежности Крыма и требовал ответа о том, с кем сражается страна на Донбассе. СМИ, отрабатывавшие повестку Москвы, считались маргинальными. Люди, пытавшиеся протащить домайданную этику в постмайданную эпоху – тоже. Но затем президентом стал Владимир Зеленский. Процесс создания команды которого напоминал водоворот.

Эта воронка засасывала самых разных людей. Потому на выходе мы обнаружили лоскутное одеяло. Оно состояло из людей разных биографий и взглядов, этических позиций и профессионального опыта. Тест Роршаха на новый лад: "Расскажите, какие взгляды у его фракции?".

Бывшие волонтеры соседствуют с адвокатами СССР, коррупционеры – с антикоррупционерами. Члены команды Азарова и Януковича – с людьми, которые борются за европейские стандарты. Ноев ковчег зашел в парламент, поделил министерства, начал давать интервью и вести Telegram-каналы.

Те, кто в 2014 году оказался не у дел, получили возможность переписать этический стандарт. Или, как минимум, убедили себя в этом. И потому редкая неделя обходится без скандала. Бужанский называет СМИ, поддерживавшие рождение новой Украины, "одиозными". Дубинский клеймит "соросят" в собственной фракции. Портнов призывает лезть с кулаками на тех, кто спрашивает "Чей Крым".



Максим Бужанський, Олександр Дубінський та Андрій Портнов

Глава Офиса Президента называет протестные митинги проплаченными. Советник секретаря СНБО ругает "воинствующее меньшинство". Тех, кто призывают защищать Украину, обвиняют в кровожадности.

Характерно, что при Порошенко люди Майдана были не только среди его сторонников, но и среди противников. Пятого главу государства нередко упрекали в том, что он предает и обесценивает жертву тех, кто защищал Украину на улицах и в окопах.

Но при этом контур этического стандарта был неизменен. Эдакие контрольные весы, на которых взвешивают поведение и позицию. Описание реальности было однозначным. Крым аннексирован. Россия – агрессор.

Небесная сотня принесла себя в жертву стране. На Донбассе армия противостоит вторжению. "Мир любой ценой" похож на капитуляцию. Бегство от империи предопределяло квоты и ограничения, поддержку украинского языка и культуры. Эстетика не отделялась от этики – а потому тот, кто не мог ответить на вопрос о принадлежности полуострова, получал красную карточку и презумпцию недоверия.

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