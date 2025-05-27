Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

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В Киеве обнаружили взрывчатку

Виталий Кличко сообщил, что инцидент произошел во дворе одного из домов в Дарницком районе Киева.

По его словам, пиротехники направляются на место, где нашли взрывчатку, а медики уже дежурят там. Других подробностей по поводу взрывчатки, обнаруженной в Киеве, Кличко не предоставил.

К слову, вечером 27 мая в Киеве произошел еще один инцидент. В Оболонском районе столицы прозвучал взрыв возле жилого дома. По предварительным данным, неизвестный из окна дома бросил обучающую гранату и она сдетонировала у подъезда.