Стало известно, что во Франции горела историческая Церковь Непорочного Зачатия в коммуне Сент-Омер – France Bleu Nord. Пожар загорелся 2 сентября утром.

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Людей эвакуировали

Огонь охватил боковой неф церкви 19 века, затем перекинулся на центральный неф. Оттуда он распространился на колокольню и крышу, которые впоследствии обвалились.

Спасателям понадобилось 3 часа, чтобы обуздать огонь. Из домов возле церкви эвакуировали 50 человек, ни один человек не пострадал.

Мэр Сент-Омера Франсуа Декостер назвал пожар, который уничтожил церковь, "трагедией для города". В 2018 году местные власти заказали реставрацию. Она была выполнена.