Стало відомо, що у Франції горіла історична Церква Непорочного Зачаття у комуні Сент-Омер – France Bleu Nord. Пожежа зайнялась 2 вересня зранку.

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Людей евакуйовували

Вогонь охопив бічну наву церкви 19 століття, потім перекинувся на центральну наву. Звідти він поширився на дзвіницю і дах, які згодом обвалилися.

Рятувальникам знадобилось 3 години, щоб приборкати вогонь. З будинків біля церкви евакуювали 50 людей, жодна людина не постраждала.

Мер Сент-Омера Франсуа Декостер назвав пожежу, яка знищила церкву, "трагедією для міста". У 2018 році місцева влада замовила реставрацію. Її було виконано.