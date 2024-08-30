Видання зазначає, що Павло Дуров отримав французьке громадянство у 2021 році. Це було зроблено за процедурою, яка зазвичай призначена для "франкомовного іноземця, який своєю видатною роботою сприяє впливу Франції та процвітанню її міжнародних економічних відносин".

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Павло Дуров є громадянином щонайменше чотирьох країн

Президент Еммануель Макрон зауважив, що Міністерство закордонних справ Франції ухвалило рішення про надання Дурову громадянства.

Це рішення, яке ми ухвалили у 2018 році, я повністю підтримую. Частина стратегії – дозволити жінкам і чоловікам, коли вони художники, спортсмени, підприємці, коли вони докладають зусиль, щоб вивчити мову, коли вони створюють багатство, коли вони просять надавати їм французьке громадянство. Я зробив це для Дурова,

– сказав Еммануель Макрон.

Водночас, за даними Politico, не зрозуміло яким чином Дуров сприяв впливу Франції.

У квітні 2023 року засновник Telegram офіційно змінив своє ім'я у французькому паспорті на "Поль дю Ров".

Politico пише, що Дуров також є громадянином Об'єднаних Арабських Еміратів, де він живе і керує месенджером Telegram.

До того ж кілька років тому Павло Дуров отримав громадянство карибської острівної держави Сент-Кітс і Невіс завдяки "інвестиційній" програмі, яка передбачає надання паспортів в обмін на значні фінансові внески.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив російське громадянство Дурова, додавши, що він не знає, скільки у нього ще є громадянств.