Акция протеста прошла 16 октября в Париже. На следующей неделе митингующие обещали организовать национальную забастовку.

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Что известно об акции

Организатором стала левая оппозиция под руководством лидера партии "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона. Он сказал, что на протест пришло 140 тысяч демонстрантов. Однако полицейские насчитали 30 тысяч.

Вместе с Меланшоном во главе акции была нынешняя нобелевская лауреатка по литературе Анни Эрно. Кроме того, акцию поддержали еще 60 художников и лидеров мнений.

У нас будет такая неделя, подобной которой мы видим не часто, – заявил политик.

На митинге не обошлось без стычек. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки. В некоторых домах после протеста остались разбитые окна.

Протест в Париже: смотрите видео

Как прошла акция протеста / Фото Sophie de Ravinel

Почему французы протестуют

Профсоюзы нефтеперерабатывающих заводов Франции бастуют уже третью неделю. Они недовольны оплатой труда. В стране есть дефицит топлива: автозаправочные станции не могут работать. Дефицит испытывает даже транспорт экстренных служб.

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