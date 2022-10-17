Акція протесту відбулася 16 жовтня у Парижі. Наступного тижня мітингарі обіцяли організувати національний страйк.

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Що відомо про акцію

Організатором стала ліва опозиція під керівництвом лідера партії "Нескорена Франція" Жан-Люка Меланшона. Він сказав, що на протест прийшли 140 тисяч демонстрантів. Однак поліцейські нарахували 30 тисяч.

Разом з Меланшоном на чолі акції була цьогорічна нобелівська лауреатка з літератури Анні Ерно. Крім цього, акцію підтримали ще 60 митців та лідерів думок.

У нас буде такий тиждень, подібні до яких ми бачимо не часто, – заявив політик.

На мітингу не обійшлось без сутичок. Поліція застосувала сльозогінний газ та кийки. У деяких будинках після протесту залишилися розбиті вікна.

Протест у Парижі: дивіться відео

Як відбулася акція протесту / Фото Sophie de Ravinel

Чому французи протестують

Профспілки нафтопереробних заводів Франції страйкують вже третій тиждень. Вони не задоволені оплатою праці. У країні є дефіцит пального: автозаправні станції не можуть працювати. Дефіцит відчуває навіть транспорт екстрених служб.

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