Во французском Лионе почтили жертв Голодомора с участием заместителя мэра Сони Здоровцоф. Также присутствовали вицеконсул Польши М. Барбак, почётный консул Литвы П. Минонзио, почётный консул Эстонии У. Пузе, пишет 24 канал.

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Во французском Лионе почтили жертв Голодомора

Обратите внимание! Заммэра Лиона Соня Здоровцоф имеет украинское происхождение, ее семья происходит из Артемовки.

Участие в чествовании принял также украинский хор Лиона "Дударик". На мероприятии присутствовали многочисленные украинские беженцы, нашедшие убежище во Франции, в частности в Лионе, после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

На акции также помянули погибших украинцев в войне с Россией. В ходе торжества президент ассоциации "Комитет Украина 33" Николай Кюзен заявил обращение, в котором провел параллели между геноцидом, устроенным Иосифом Сталиным в 1932 – 1933 годах и войной на уничтожение, которую объявила Украине современная Россия.

Во французском Лионе почтили жертв Голодомора: смотрите фото

Когда я вижу, что уже 9 месяцев страдают украинцы, мужчины, женщины, дети, пожилые люди – бомбардировка за бомбежкой, резня за резней, меня охватывает глубокое ощущение неудачи и возмущения. Я ничего не могу сделать, кроме как просить прощения. Прощение перед памятью 7 миллионов украинцев принесенных в 1932-33 годах в жертву на алтарь мании величия тирана Сталина,

– подчеркнул он.

"Украина была брошена на произвол судьбы"

Кюзен также подчеркнул, что выступать за признание геноцида и его осуждение – это лучший способ избежать его повторения. В конце концов именно в этом заключается сущность Конвенции 1948 года. "Но следует сказать, что в случае с Украиной это не было соблюдено", – заявил он.

Также Кюзен отметил, что Россия пыталась уморить голодом нуждающиеся страны, организовав блокаду украинских зерновых портов. Сейчас она пытается заставить украинцев буквально замерзнуть от холода, избавив их от воды, газа и электроэнергии.

В конце он добавил, что мировые лидеры, выступающие за переговоры между Украиной и Россией, не правы. Кюзен подчеркнул, что такими заявлениями политики пытаются угодить российскому диктатору.

Вести переговоры с Путиным сейчас было бы не более приемлемым и моральным, чем с Гитлером во время Второй мировой войны. Западные союзники покинули Украину в 1921 году, после первого периода ее независимости, которую потом большевики утопили в крови. Украина была брошена на произвол судьбы, как и была бросить на произвол судьбы во время Голодомора,

– добавил он.

К слову. Ассоциация "Комитет Украины 33" с 1982 года собирает свидетельства о Голодоморе и выступает за то, чтобы Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа.