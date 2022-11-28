У французькому Ліоні вшанували жертв Голодомору за участі заступниці мера Соні Здоровцоф. Також були присутні віцеконсул Польщі М. Барбак, почесний консул Литви П. Мінонзіо, почесний консул Естонії У. Пузе, пише 24 канал.

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У французькому Ліоні вшанували жертв Голодомору

Зверніть увагу! Заступниця мера Ліона Соня Здоровцоф має українське походження, її сім’я походить з Артемівки.

Участь у вшануванні взяв також український хор Ліона "Дударик". На заході були присутні численні українські біженці, які знайшли прихисток у Франції, зокрема у Ліоні, після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України.

На акції пом’янули також загиблих українців у війні з Росією. Під час урочистостей президент асоціації "Комітет Україна 33" Микола Кюзен виголосив звернення, у якому провів паралелі між геноцидом, влаштованим Йосифом Сталіним у 1932 – 1933 роках та війною на знищення, яку оголосила Україні сучасна Росія.

У французькому Ліоні вшанували жертв Голодомору: дивіться фото

Коли я бачу, що вже 9 місяців страждають українці, чоловіки, жінки, діти, люди похилого віку – бомбардування за бомбардуванням, різанина за різаниною, мене охоплює глибоке відчуття невдачі та обурення. Я нічого не можу вдіяти, окрім як просити прощення. Прощення перед пам'яттю 7 мільйонів українців принесених у 1932-33 роках у жертву на вівтар манії величі тирана Сталіна,

– наголосив він.

"Україна була кинута напризволяще"

Кюзен також наголосив, що виступати за визнання геноциду та його засудження – це найкращий спосіб уникнути його повторення. Зрештою, саме у цьому полягає сутність Конвенції 1948 року. "Але слід сказати, що у випадку з Україною цього не було дотримано", – заявив він.

Також Кюзен зазначив, що Росія намагалася заморити голодом нужденні країни, організувавши блокаду українських зернових портів. Зараз вона намагається змусити українців буквально замерзнути від холоду, позбавивши їх води, газу та електроенергії.

Наприкінці він додав, що світові лідери, які виступають за переговори між Україною та Росією, є не праві. Кюзен наголосив, що такими заявами, політики намагаються догодити російському диктаторові.

Вести переговори з Путіним зараз було б не більш прийнятно і морально, ніж з Гітлером під час Другої світової війни. Західні союзники покинули Україну в 1921 році, після першого періоду її незалежності, яку потім більшовики втопили в крові. Україна була кинута напризволяще, як і була кинути напризволяще під час Голодомору,

– додав він.

До слова. Асоціація "Комітет Україна 33" з 1982 року збирає свідчення про Голодомор та виступає за те, щоб Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу.