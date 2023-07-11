Однако предупредить, вероятно, трагические последствия помогли очевидцы, оперативно вызвавшие правоохранителей. Случилось это с самого утра понедельника, 10 июля, на улице Владимира Великого.

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На крики о помощи оперативно отреагировали

Как сообщили правоохранители, патрульные 4-го батальона получили уведомление о том, что на улице Владимира Великого подростки кричат о помощи. Поэтому они немедленно отправились на место происшествия.

По дороге инспекторы связались с заявителем, который сказал, что находился на балконе и стал очевидцем, как неизвестный мужчина пристает к девушкам и они зовут о помощи,

– отметили в патрульной полиции.

Более того, по дороге правоохранителям поступило еще одно обращение от другого очевидца. Он заявил, что неизвестный мужчина пытается затащить за волосы девушку в кусты.

Девушкам понадобилась помощь медиков

Вероятно, за то время, пока правоохранители ехали к месту происшествия, мужчину удалось отпугнуть и прогнать. Ведь на месте происшествия правоохранители застали двух напуганных девушек, которым было всего 14 и 16 лет. Они не только описали своего обидчика, но и сообщили, что он побежал по соседней улице Княгини Ольги.

Полицейские сразу же начали обследовать прилегающие территории, так что долго скрываться мужчине не удалось. Обидчика, похожего по описанию, вскоре задержали.

Потерпевшие, которым нанес мужчина телесные повреждения, подтвердили, что это он. Им оказался 42-летний львовянин,

– сообщили правоохранители.

Также в полиции добавили, что на месте происшествия работали следователи. Более того, после нападения обидчика несовершеннолетних девушек госпитализировали.

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