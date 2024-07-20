Так, на "горячую линию" города поступило сообщение, что инцидент произошел в маршрутке №53 на остановке "улица Владимира Шухевича". Свидетели заявляли, что при выходе из салона человеку с инвалидностью дверью прищемило плечо.

Смотрите также По меньшей мере 4 погибших: возле Львова столкнулись автобус и автоцистерна

Водитель объяснил, как человека с инвалидностью придавило в маршрутке

Водитель Владимир рассказал, что мужчина с инвалидностью зашел в автобус около 7:00 на Новом Львове. Еще на остановке водитель заметил, что человек был на кресле колесном, поэтому подъехал максимально близко к бордюру и "наклонил" автобус. Водитель также собирался выйти, чтобы помочь заехать в автобус, однако человек с инвалидностью самостоятельно зашел в автобус, а женщина, которая его сопровождала, завезла кресло колесное.

На улице Владимира Шухевича пассажир выходил из маршрутки, но не предупредил водителя.

Я максимально близко подъехал к платформе. Эта остановка инклюзивная, с поднятой платформой. Открыл все двери и ждал, пока выйдут пассажиры. И когда уже больше никто не выходил, я нажал на кнопку, чтобы закрыть дверь. И именно в этот момент в зеркале я увидел в дверях колеса кресла колесного. Но двери не могут травмировать человека, потому что сталкиваясь с кем-то или чем-то, автоматически открываются. Так и произошло: дверь ударилась о колеса и открылась. Мужчина выехал, и с ним вышло сопровождающее лицо,

– объяснил водитель.

Водитель маршрутки добавил, что обычно люди с инвалидностью или лица старшего возраста предупреждают, что будут выходить. Они просят подождать или ближе подъехать к остановке. Однако, этот раз водителя не предупредили, и, к сожалению, произошел досадный инцидент.

"Я на этом маршруте работаю уже 13 лет и никаких подобных ситуаций никогда не было. Мне обидно за такой случай, я прошу прощения у этого человека", – добавил водитель Владимир.

В компании "Успех-БМ", которая обслуживает маршрут №53, сообщили, что водитель Владимир работает уже 13 лет, и за это время ни одной жалобы не поступало. Наоборот – водитель Владимир постоянно получал благодарности и теплые слова от пассажиров.