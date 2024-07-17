ДТП произошло сегодня, 17 июля, на дороге Львов – Бибрка – Рогатин в селе Давыдов Львовской области. Погибли водитель автоцистерны и трое пассажиров маршрутки.

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Обстоятельства аварии

"Масштабное ДТП на Львовщине с участием грузовика и рейсового автобуса. Сегодня в 10:20 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Давыдов Львовского района", – сообщили в ГСЧС Львовщины.



Масштабное ДТП на Львовщине / Фото ГСЧС

У полиции Львовщины уточнили, что столкнулись маршрутный автобус БАЗ сообщением Львов-Вибрановка и автопоезд МАН.

Есть погибшие и пострадавшие

В результате столкновения погибли водитель автопоезда и трое пассажиров автобуса.

Водитель автобуса и 6 пассажиров маршрутки, среди которых 4-летний мальчик, с травмами доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы.



В результате ДТП погиб водитель грузовика и 3 пассажиров автобуса / Фото Нацполиции



Следствие продолжается / Фото Нацполиции

По факту аварии следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УКУ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Аварии в Украине

К слову, несколько дней назад, 14 июля, на автодороге Киев – Чоп тоже произошло серьезное ДТП – возле населенного пункта Песочная во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус.

12 июля на трассе Львов-Тернополь, вблизи Куровичей в результате столкновения с автобусом погиб водитель легкового автомобиля.

Кроме того, 14 июля в Киеве столкнулись сразу три машины: одна из них врезалась в другие, которые попали в аварию, есть пострадавшие.

Накануне в Запорожье неизвестный водитель сбил военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги. Даже не остановившись, он оставил его умирать на обочине. Полицейские разыскивают виновника ДТП.