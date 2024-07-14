Дорожно-транспортное происшествие произошло возле населенного пункта Песочная. Сейчас устанавливаются все детали аварии.

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Грузовик столкнулся с микроавтобусом на Львовщине

В полиции сообщили, что на автодороге Киев – Чоп произошло серьезное ДТП. Так, возле населенного пункта Песочная во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус.

Известно, что в результате столкновения есть пострадавшие, однако в полиции точное количество не называли. На опубликованных в сети фотографиях видно серьезные повреждения микроавтобуса.



ДТП во Львовской области / Фото Патрульная полиция

В результате аварии было затруднено движение на автодороге. Так, грузовики в направлении Стрыя направляли через населенный пункт Рудники на город Дрогобыч, в направлении Львова – полицейские направляли крупногабаритный транспорт через город Жидачев. Легковые автомобили – обходили место аварии по обочине.

По состоянию на сейчас движение на трассе Киев – Чоп во Львовской области восстановлено.