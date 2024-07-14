Об инциденте правоохранителям сообщили ориентировочно в 8:00 14 июля. Транспорт с людьми перевернулся на дороге возле села Раковец Золотниковской общины Тернопольского района.

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Что известно об инциденте на Тернопольщине

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось,

– рассказали в полиции.

По их данным, в автобусе находился 41 человек. Все они ехали на Всеукраинское паломничество в Зарваницу.

"Сейчас в больницу с травмами доставили двух пассажиров. Количество пострадавших лиц устанавливается", – заявили правоохранители.

Они уточнили, что на месте происшествия по состоянию на 9:30 работала полиция, медики и спасатели.



В Тернопольской области перевернулся автобус

Кстати, во Львовской области столкнулись машина и рейсовый автобус. Авария произошла 12 июля возле Куровичей на трассе Львов-Тернополь. К сожалению, погиб человек.