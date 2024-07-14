Про інцидент правоохоронцям повідомили орієнтовно о 8:00 14 липня. Транспорт з людьми перекинувся на дорозі біля села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району.

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Що відомо про інцидент на Тернопільщині

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся,

– розповіли у поліції.

За їхніми даними, в автобусі перебувала 41 людина. Всі вони їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.

"Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється", – заявили правоохоронці.

Вони уточнили, що на місці події станом на 9:30 працювала поліція, медики та рятувальники.



У Тернопільській області перекинувся автобус

До речі, у Львівській області зіткнулись машина та рейсовий автобус. Аварія трапилась 12 липня біля Куровичів на трасі Львів-Тернопіль. На жаль, загинула людина.