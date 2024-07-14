Дорожньо-транспортна пригода сталася біля населеного пункту Пісочна. Наразі встановлюються всі деталі аварії.

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Вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом на Львівщині

У поліції повідомили, що на автодорозі Київ – Чоп сталася серйозна ДТП. Так, біля населеного пункту Пісочна у Львівській області зіткнулися вантажівка та мікроавтобус.

Відомо, що внаслідок зіткнення є постраждалі, однак у поліції точну кількість не називали. На опублікованих у мережі світлинах видно серйозні пошкодження мікроавтобуса.



ДТП у Львівській області / Фото Патрульна поліція

Внаслідок аварії було ускладнено рух на автодорозі. Так, вантажівки у напрямку Стрия скеровували через населений пункт Рудники на місто Дрогобич, в напрямку Львова – поліцейські скеровували великогабаритний транспорт через місто Жидачів. Легкові автомобілі – оминали місце аварії узбіччям.

Станом на зараз рух на трасі Київ – Чоп у Львівській області відновлено.