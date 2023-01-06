Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, он также опубликовал соответствующее видео.

Внимание Украинцы начали колядовать, когда во время показа "Щедрика" в кино выключили свет – душевное видео

Собрались вместе с детьми, чтобы вынести Рождественского Дидуха, но воздушная тревога немного изменила наши планы. Поэтому колядуем в укрытии и ждем завершения опасности,

– писал мэр Львова.

В Украине звучала всеукраинская тревога