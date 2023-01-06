Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, він також опублікував відповідне відео.

Увага Українці почали колядувати, коли під час показу "Щедрика" в кіно вимкнули світло – душевне відео

Зібрались разом з дітьми, щоб винести Різдвяного Дідуха, але повітряна тривога трохи змінила наші плани. Тому колядуємо в укритті й чекаємо на завершення небезпеки,

– писав мер Львова.

В Україні лунала всеукраїнська тривога