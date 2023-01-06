Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, він також опублікував відповідне відео.
Увага Українці почали колядувати, коли під час показу "Щедрика" в кіно вимкнули світло – душевне відео
Зібрались разом з дітьми, щоб винести Різдвяного Дідуха, але повітряна тривога трохи змінила наші плани. Тому колядуємо в укритті й чекаємо на завершення небезпеки,
– писав мер Львова.
В Україні лунала всеукраїнська тривога
- Львівська міська рада на 13:00 запланувала урочисте встановлення дідуха на пл. Яворського. У програмі заходу – колядки у виконанні чоловічого хору "Гомін", камерного хору "Жайвір" і ансамблю "Намисто".
- У цей час в Україні оголосили повномасштабну повітряну тривогу.