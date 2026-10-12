Гостиницу Львов так и не получил. Вместо этого на месте недостроенного фундамента было зарегистрировано право собственности на торгово-промышленный центр площадью более 5000 квадратных метров. Городской совет оспаривает законность этой регистрации в суде. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Ориентировочный ущерб общине от незаконного, по мнению городского совета, использования земельных участков – около 500 миллионов гривен. Объясню, как возникло это дело и чего мы добиваемся.

История началась в 1990 году. Львовский горисполком стал соучредителем украинско-австрийского предприятия "Галинвест", которое представлял Валерий Холодило. Тогда речь шла об обязательстве компании построить гостиничный комплекс в центре города. Кстати, у предприятия были и другие вкладчики, в частности Главное планово-экономическое управление облисполкома, Львовский объединенный авиазагон (предприятие, на базе которого впоследствии создали ГП "Львовские авиалинии") и другие менее известные участники.

Доля города была самой большой – 35%, или 2,8 миллиона тогдашних карбованцев. Помимо денег, город предоставил для реализации проекта два земельных участка: 1,47 гектара на нынешней площади Князя Осмомысла и 1,63 гектара на улице Земельной. С территории будущей застройки выселили жильцов четырех домов.

Но строительство остановилось на стадии фундамента.

Далее последовали искусственно созданные долги предприятия, изменения в составе его участников и их долях, а также дело о банкротстве.

Отдельно стоит сказать о другом имуществе, которое получил "Галинвест". В начале 2000-х, пытаясь спасти положение предприятия, городской совет передал "Галинвесту" еще 0,32 гектара на улице Таджицкой для строительства жилых коттеджей. Также город за гроши продал предприятию помещение бывшей гостиницы "Украина" на площади Мицкевича, 4.

Какова была дальнейшая судьба этих объектов? По нашей информации, на участке на Таджицкой расположилась частная усадьба Валерия Холодила, а помещение на площади Мицкевича впоследствии продали "Укрэксимбанку".

То есть за этой историей стоит целый перечень городских ресурсов: деньги, квартиры для переселения жильцов, несколько земельных участков и помещение в самом центре Львова. Несмотря на все это, отель, ради которого создавали предприятие, так и не построили.

В 2002 году австрийская компания "Остинвест унд Баупротект ГМБХ" взялась за финансовое оздоровление "Галинвеста". Однако проблемы с долгами продолжились. Впоследствии Львовский городской совет незаконно исключили из состава участников предприятия.

В 2020 году "Галинвест" зарегистрировал право постоянного пользования участком площадью 0,66 гектара на площади Князя Осмомысла. В 2022 году, когда судебные споры по поводу земли еще продолжались, на месте недостроенного фундамента зарегистрировали право собственности на торгово-промышленный центр.

Городской совет считает эти регистрации незаконными. Мы обратились в суд, чтобы оспорить документы на пользование землей и добиться отмены соответствующих регистраций, в частности права собственности на торгово-промышленный центр.

Судебный путь оказался длительным. Первые решения местного и апелляционного хозяйственных судов были не в пользу общины. Верховный Суд вернул дело на новое рассмотрение. Оно вновь находится на рассмотрении в апелляции. Окончательного результата, которого добивается город, пока нет.

В то же время нарушения при регистрации выявили два министерства. Минагрополитики – в действиях кадастрового регистратора, Минюст – в действиях государственного регистратора, который зарегистрировал частную собственность на объект.

По заявлению городского совета продолжается и уголовное производство. Полиция сообщила о подозрении двум государственным регистраторам. Земельно-техническая экспертиза установила несоответствие технической документации, на основании которой было зарегистрировано право пользования участком. Отдельно расследуется вероятная подделка государственного акта на право постоянного пользования землей.

Понимаю вопросы львовян: почему эта история тянется столько лет? Сам перечень судов и экспертиз не может быть удовлетворительным ответом для общины. Нужен результат – защищенные права города и ответственность за установленные нарушения.

Именно этого мы добиваемся. Продолжаем отстаивать позицию общины в суде и будем требовать привлечения виновных к ответственности. В то же время у нас есть четкая позиция относительно будущего этой территории: здесь должно быть общественное пространство, открытое для львовян и гостей города. Место в историческом центре, где можно встретиться, отдохнуть и провести время.

Львов вложил в этот проект деньги, землю и квартиры. Наша обязанность – защитить интересы общины и добиться, чтобы эта территория служила городу.