Оказалось, что бабушка – это мужчина в розыске. Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовщины.

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Подробности курьезного инцидента

Патрульные 3 батальона отреагировали на видео и обнаружили автомобиль на улице Шевченко. Когда они устанавливали данные "бабушки", оказалось, что на самом деле это 30-летний мужчина.

Мужчина, переодетый в бабушку, носился по Львову на лыжах: смотрите видео

На гражданина инспекторы вынесли постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходом) КУоАП.

Однако на этом сюрпризы не окончились. Ведь мужчина оказался в розыске за нарушение правил военного учета и нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210 и 210-1).

Правоохранители уже передали информацию в военкомат.

Мы поддерживаем развлечения, которые не угрожают жизни и здоровью людей. Берегите себя и будьте достойным примером для других,

– отметили в полиции.

Нарушитель оплатит штраф

За нарушение правил дорожного движения пешеходом мужчина должен заплатить штраф в размере 255 гривен. А что будет с ним дальше, зависит от работников ТЦК и СП.

К слову, недавно во Львове судили женщину, которая покусала правоохранителя за то, что он не пропускал ее к Порошенко. Инцидент произошел еще в 2017 году во время визита пятого президента Украины во Львов. Женщину приговорили к 1 году лишения свободы.