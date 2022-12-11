Об этом 11 декабря рассказали во Львовском городском совете. По информации заместителя городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирины Маруняк, над вывозом деревьев работают 24 бригады.

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Кроме этого, восстанавливают электросети 2 бригады ЛКП "Львовсвет", а 1075 дворников посыпают и чистят тротуары.

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По информации Маруняк, 45 деревьев упало на Сыхове, 28 деревьев во Франковском районе, 17 деревьев в Лычаковском, 13 деревьев в Галицком, 10 в Шевченковском и 7 в Железнодорожном районе. Ветви повредили 10 автомобилей.

Работы по ликвидации порывов на электросети могут производиться только после того, как заберут поваленные деревья. Ремонтные бригады "Львовсвет" будут работать до ликвидации всех повреждений, – отметила заместитель мэра.

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Из-за непогоды во Львове перестали курсировать троллейбусы и трамваи. Маруняк рассказала, что работники ЛКП "Львовэлектротранс" по состоянию на 15:30 расчищали контактную сеть трамваев №6 и №8.

"Трамваи и троллейбусы пока на линии не выходят. Сейчас дождь прекратился, то надеемся, что контактную сеть удастся почистить от обледенения", – добавила чиновник.

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