Однако его любопытство вызвало не желание привлечь девушку к ответственности. Он и сам стал клиентом уроженки города Владимира Волынской области.

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Фото продавала за 350 гривен

Как узнало следствие, для получения заработка благодаря фотографиям девушка знакомилась с мужчинами в другой социальной сети, в инстаграме. В переписках она предлагала приобрести подписку на ее закрытый телеграм-канал "Lera-pantera 18+", где публиковались пикантные фото. За такую подписку она просила оплату в размере 350 гривен в неделю.

Услугами девушки заинтересовался местный пенсионер, и он не отказал себе в покупке фотографий осужденной. И так бы это дело не получило огласки, если бы его гражданская жена не узнала о заинтересованности мужа.

В результате в семье возник скандал. Чтобы доказать жене свою незаинтересованность интимным контентом незнакомки, он обратился с заявлением к правоохранителям. Он заявил, что на телеграм-канал наткнулся случайно, а когда оплатил услуги девушки и увидел фото, на которые попала и его жена, обратился в киберполицию.

Девушку осудили

Как стало известно из приговора Шевченковского районного суда Львова, за незаконную деятельность привлекли девушку к суду. Там она пыталась полностью отрицать свою причастность к совершению уголовных правонарушений.

По словам обвиняемой, на самом деле она сдавала в аренду собственную квартиру, так что поступления на ее счет были именно от студентов-арендаторов, которые платили якобы частями.

Ее не настораживало то, что средства приходят от разных лиц, поскольку ей не был известен круг общения арендаторов, за которых частично и родственники могли платить плату за проживание,

– указано в приговоре суда.

Более того, именно они якобы и вели указанный телеграм-канал "Lera-pantera 18+" от ее имени. Ведь в своей квартире она якобы оставила не только мебель, но и подержанную технику, в том числе ноутбук без пароля, на котором были интимные фото.

Однако суд не поверил в показания владелицы контента. Она не смогла ни предоставить номера арендаторов, ни парня, с которым встречалась в то время. Ее признали виновной по частям 1 и 3 статьи 301 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов".

Девушку приговорили к одному году испытательного срока лишения свободы. Во время него она должна:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации,

сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы,

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом пробации.

Также ей присудили уплату штрафа за проведение экспертиз. Согласно приговору он составляет почти 4 250 гривен.