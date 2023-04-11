Все из-за количества партнеров, с которыми она пошла "налево". Ведь стало известно, что женщина изменяла сразу с семью мужчинами, которые были ее коллегами из правоохранительных органов. К тому же с двумя из них у нее был роман.

Смотрите также "Я обоср*лась": сеть захватила смехотворная пародия на интервью Ани Лорак

Об измене узнал из сообщений

Измену своей жены муж обнаружил в ее сообщениях. Из них он узнал, что Кристл встречалась с некоторыми мужчинами только для секса.

Она была любовью всей моей жизни, и это было безумием, душераздирающе. Я был в недоумении,

– рассказал СМИ Джанкарло Перес.

Он поделился, что большинство обнаруженных сообщений были "чрезвычайно сексуальными", а некоторые подробно описывали прошлый опыт жены в деталях. Также среди них были предложения снять номер в гостинице еще на один день.

При этом некоторые сообщения были настолько яркими, что в СМИ их даже не смогли процитировать.

Участники интриг могут потерять работу

Неверность жены разбила Джанкарло Переса, так что он не только подал на развод, но и разоблачил интриги жены ее боссу. Именно после этого скандал получил огласку, а сам инцидент начали расследовать.

Сами же офицеры отрицают свое неподобающее поведение при исполнении служебных обязанностей. Несмотря на это, теперь троих участников предательства предупредили о том, что они, вероятно, потеряют работу.

Также вскоре после того, как об инцидентах стало известно, некоторых мужчин, с которыми Кристл Перес изменяла мужу, отправили в отпуск без сохранения заработной платы. Среди них:

38-летний коллега, также работающий ночным диспетчером в департаменте шерифа округа Бексар в Сан-Антонио, штат Техас,

один из офицеров, заместитель Хуан Лил,

сержант Ренальдо Салинас.

Взамен заместителя Джейсона Джарвиса предложили отстранить от должности на 30 дней.

Сама Кристл Перес была вынуждена поговорить с сержантом и заместителем о встречах между ней, четырьмя офицерами, работающими в армии, а также другими сотрудниками соседнего отдела.