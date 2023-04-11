Усе через кількість партнерів, з якими вона пішла "наліво". Адже стало відомо, що зраджувала жінка одразу із сімома чоловіками, що були її колегами з правоохоронних органів. До того ж з двома із них вона мала роман.

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Про зраду дізнався з повідомлень

Зраду своєї дружини чоловік виявив у її повідомленнях. З них він дізнався, що Крістл зустрічалася з деякими чоловіками лише для сексу.

Вона була любов'ю всього мого життя, і це було божевіллям, розривало душу. Я був здивований,

– розповів ЗМІ Джанкарло Перес.

Він поділився, що більшість виявлених повідомлень були "надзвичайно сексуальними", а деякі детально описували минулий досвід дружини у деталях. Також серед них були пропозиції зняти номер у готелі на ще один день.

При цьому деякі повідомлення були настільки яскравими, що у ЗМІ їх навіть не змогли процитувати.

Учасники інтриг можуть втратити роботу

Невірність дружини розбила Джанкарло Переса, тож він не лише подав на розлучення, а й викрив інтриги дружини її босу. Саме після цього скандал набув розголосу, а сам інцидент почали розслідувати.

Самі ж офіцери заперечують свою неналежну поведінку під час виконання службових обов’язків. Попри це тепер трьох учасників зради попередили про те, що вони, ймовірно, втратять роботу.

Також незабаром після того, як про інциденти стало відомо, деяких чоловіків, з якими Крістл Перес зраджувала чоловікові, відправили у відпустку без збереження заробітної плати. Серед них:

38-річний колега, який також працює нічним диспетчером у департаменті шерифа округу Бексар у Сан-Антоніо, штат Техас,

один з офіцерів, заступник Хуан Ліл,

сержант Ренальдо Салінас.

Натомість заступника Джейсона Джарвіса запропонували відсторонити від посади на 30 днів.

Сама Крістл Перес була змушена поговорити з сержантом та заступником про зустрічі між нею, чотирма офіцерами, які працюють у війську, а також іншими співробітниками сусіднього відділу.