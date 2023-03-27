Злоумышленницей оказалась жительница Николаевщины. Для маскировки разведывательной деятельности женщина выдавала себя за переселенку из прифронтовых районов юга Украины.

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Злоумышленница является родной сестрой еще одного предателя родины, недавно задержанного СБУ. Ее дистанционно привлекли к сотрудничеству в октябре прошлого года,

– рассказали в СБУ

Женщина делала отметки на карте и передавала данные в Россию.

По данным следствия, информатор часто посещала территорию вблизи мест дислокации военных. При этом "делала отметки на электронных картах". Впоследствии "пыталась передать данные в Россию".

"Контрразведчики СБУ сработали на опережение – своевременно уличили злоумышленницу и задержали ее на попытке передачи развединформации агрессору", – добавили правоохранители.

Во время обыска у задержанной изъята компьютерная техника и семь мобильных телефонов. На одном из них "были доказательства совершения преступной деятельности".

Фигурантке сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Раньше в Украине разоблачили агентов ФСБ, готовили ракетные удары по объектам Укрзализныци и подбирали кадры в администрации оккупантов. Во вражескую группу входило 8 человек.