Один из вражеских агентов использовал для прикрытия статус помощника действующего народного депутата Украины и журналиста. Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы.

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В Украине в очередной раз разоблачили агентов ФСБ

Особое внимание злоумышленники уделяли маршрутам движения военных эшелонов и расположению железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ. Также агенты ФСБ разведывали локации складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений в прифронтовых районах Востока Украины и Днепропетровщины.

Кроме того, враги передавали оккупантам координаты стратегически важных мостов.

Злоумышленники фиксировали результаты российских ракетных ударов по Краматорску, Дружковке, Константиновке и населенным пунктам Харьковщины для корректировки повторных воздушных атак,

– отметили правоохранители.

Также во время временной оккупации Изюма и Балаклеи враги подбирали кандидатов в состав так называемых "местных оккупационных администраций".

В Украине разоблачили вражеских агентов / фото СБУ

В результате СБУ задержала четырех участников вражеской сети. Еще четверо – находятся на территории России. В их отношении продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности.

Правоохранители рассказали, что агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками ФСБ до начала полномасштабного вторжения. В ее состав вошел агент, ранее завербованный почетным консулом России в Харькове.

"Каждому из агентов был присвоен псевдоним и отработана конспиративная легенда. В случае оккупации регионов предатели "претендовали" на вхождение в руководящий состав оккупационных администраций", – подчеркнули в СБУ.

Кроме того, в домах вражеских агентов нашли российскую символику и прокремлевскую литературу, а также схрон с оружием, которое оккупанты оставили во время бегства из Харьковщины.

Что грозит вражеским агентам

Правоохранители сообщили задержанным о подозрении по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. В настоящее время продолжается расследование.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила и задержала вражеских агентов, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам на Юге Украины. Как выяснилось, оккупантам помогали двое местных жителей. Их российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.