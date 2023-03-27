Один з ворожих агентів використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста. Тепер зловмисникам загрожує позбавлення волі.

Важливо Ексочільнику СБУ на Харківщині Дудіну загрожує довічне за державну зраду

В Україні вкотре викрили агентів ФСБ

Особливу увагу зловмисники приділяли маршрутам руху військових ешелонів і розташуванням залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ. Також агенти ФСБ розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд у прифронтових районах Сходу України та на Дніпропетровщині.

Окрім цього, вороги передавали окупантам координати стратегічно важливих мостів.

Зловмисники фіксували результати російських ракетних ударів по Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та населених пунктах Харківщини для коригування повторних повітряних атак,

– зазначили правоохоронці.

Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї вороги підбирали кандидатів до складу так званих "місцевих окупаційних адміністрацій".

В Україні викрили ворожих агентів / фото СБУ

У підсумку СБУ затримала чотирьох учасників ворожої мережі. Ще четверо – перебувають на території Росії. Щодо них тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Правоохоронці розповіли, що агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ до початку повномасштабного вторгнення. До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом Росії у Харкові.

"Кожному з агентів було присвоєно псевдонім та відпрацьовано конспіративну легенду. У разі окупації регіонів зрадники "претендували" на входження до керівного складу окупаційних адміністрацій", – наголосили в СБУ.

Окрім цього, у будинках ворожих агентів знайшли російську символіку та прокремлівську літературу, а також схрон зі зброєю, яку окупанти залишили під час втечі з Харківщини.

Що загрожує ворожим агентам

Правоохоронці повідомили затриманим про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки викрила та затримала ворожих агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах на Півдні України. Як з'ясувалося, окупантам допомагали двоє місцевих жителів. Їх російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення.