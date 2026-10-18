Об этом сообщают местные жители.

Что известно об атаке на Львов?

По информации Воздушных сил ВСУ, в направлении Львова двигался российский беспилотник. Сначала его зафиксировали в районе Жовквы, а затем он находился к северу от областного центра. Из-за угрозы воздушной атаки защитники неба призвали местных жителей находиться в укрытиях и не пренебрегать правилами безопасности.

Около 10:25 во Львове раздались взрывы. Вероятно, в это время работали силы противовоздушной обороны. Официальной информации о последствиях происшествия пока нет. В регионе уже объявили отбой воздушной тревоги.

Однако атака не кончилась. Позже на регион двигались новые дроны. Повторный звук взрыва во Львове слышали около 11.14.

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Напомним, утром 18 октября взрывы также прогремели в Ровно, Полтаве и Киеве, оказавшихся под атакой российских беспилотников. В Ровно зафиксировали повреждение инфраструктуры, а в Полтаве в результате удара пострадало частное предприятие. Информация о последствиях атак в этих и других городах уточняется. Соответствующие службы продолжают устанавливать масштабы разрушений.

