Про це повідомляють місцеві жителі.

Що відомо про атаку на Львів?

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у напрямку Львова рухався російський безпілотник. Спочатку його зафіксували в районі Жовкви, а згодом він перебував на північ від обласного центру.

Через загрозу повітряної атаки оборонці неба закликали місцевих жителів перебувати в укриттях і не нехтувати правилами безпеки.

Близько 10:25 у Львові пролунали вибухи. Ймовірно, у цей час працювали сили протиповітряної оборони. Офіційної інформації про наслідки події наразі немає. В регіоні вже оголосили відбій повітряної тривоги.

Проте атака не закінчилася. Пізніше на регіон рухалися нові дрони. Повторний звук вибуху у Львові чули близько 11:14.

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Нагадаємо, зранку 18 жовтня вибухи також пролунали в Рівному, Полтаві та Києві, які опинилися під атакою російських безпілотників. У Рівному зафіксували пошкодження інфраструктури, а в Полтаві внаслідок удару постраждало приватне підприємство. Інформація про наслідки атак у цих та інших містах уточнюється. Відповідні служби продовжують встановлювати масштаби руйнувань.