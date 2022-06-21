О прощании с Героем сообщил мэр Львова Андрей Садовый, присутствовавший на церемонии. Он отметил, что память об Артеме будет вечной.

К теме В боях за Украину погиб пластун Артем Димид

Львов прощается с Героем Артемием Димидом. Такие люди держат над нами небо. Молодые, но столь величественные. Артемий будет жить вечно в воспоминаниях и ухмылках друзей и родных. Не забудем,

– написал Андрей Садовый.

В УКУ основали стипендиальный фонд имени погибшего воина

Мэр Львова также сообщил, что Украинский католический университет создает фонд, за счет которого будет оплачиваться обучение студентов-историков.

Стипендию в университете будут предоставлять пластунам, поступающим на бакалаврские и магистерские программы УКУ.

Составить пожертвование на стипендиальный фонд имени Артемия Димида можно по ссылке .

Во Львове простились с погибшим на войне активистом Артемом Димидом / Фото телеграмм Андрея Садового

Погиб герой на Донбассе

О смерти воина стало известно 18 июня. Героя накрыло минометным огнем во время боев Донецкой области.

Его война началась еще в 2014 году, когда парень стал одним из добровольческих батальонов Украины. К моменту гибели Артему было всего 27 лет.

В Пласте Львова рассказали, что Артем стал пластуном еще в 7 лет и имел позывной "Курица". Он всю жизнь был предан идеалам, исповедуемым членами этой организации.

В Украинском католическом Университете выразили соболезнования и скорбь по потере. "Эту боль невозможно измерить... Большая потеря для семьи, нашего сообщества, всей Украины", - подчеркнули в УКУ.

Редакция 24 канала тоже выражает искренние соболезнования семье и друзьям воина. Мы благодарим Артема Димида за героическое завоевание будущего нашей свободной Украины. Светлая и вечная память Герою!