О прощании с Героем сообщил мэр Львова Андрей Садовый, присутствовавший на церемонии. Он отметил, что память об Артеме будет вечной.
К теме В боях за Украину погиб пластун Артем Димид
Львов прощается с Героем Артемием Димидом. Такие люди держат над нами небо. Молодые, но столь величественные. Артемий будет жить вечно в воспоминаниях и ухмылках друзей и родных. Не забудем,
– написал Андрей Садовый.
В УКУ основали стипендиальный фонд имени погибшего воина
Мэр Львова также сообщил, что Украинский католический университет создает фонд, за счет которого будет оплачиваться обучение студентов-историков.
Стипендию в университете будут предоставлять пластунам, поступающим на бакалаврские и магистерские программы УКУ.
Составить пожертвование на стипендиальный фонд имени Артемия Димида можно по ссылке .
Во Львове простились с погибшим на войне активистом Артемом Димидом / Фото телеграмм Андрея Садового
Погиб герой на Донбассе
О смерти воина стало известно 18 июня. Героя накрыло минометным огнем во время боев Донецкой области.
Его война началась еще в 2014 году, когда парень стал одним из добровольческих батальонов Украины. К моменту гибели Артему было всего 27 лет.
В Пласте Львова рассказали, что Артем стал пластуном еще в 7 лет и имел позывной "Курица". Он всю жизнь был предан идеалам, исповедуемым членами этой организации.
В Украинском католическом Университете выразили соболезнования и скорбь по потере. "Эту боль невозможно измерить... Большая потеря для семьи, нашего сообщества, всей Украины", - подчеркнули в УКУ.