Толока состоится во Львове 12 – 14 августа. Ее организуют Street Culture & Urban Reform и Данская общественная организация уличных культур GAME, информирует 24 канал.
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Обустройство будущего кемпа
Во время толоки люди будут наводить порядок на территории в 5700 квадратных метров. Горожане уберут помещение для будущего кемпа для переселенцев.
Открытие убежища запланировано на начало октября. Новый Urban Camp – это второй такой проект от Street Culture & Urban Reform & Game, который с марта принимает людей во Львове. Через него прошли более 200 переселенцев с точек боевых действий, а там постоянно проживают 35 человек - преимущественно семьи с детьми.
Львовян приглашают на толоку
В новом убежище одновременно смогут проживать еще 100 жителей, то есть в три раза больше, чем сейчас. Там смогут зонировать разные просторы и создавать отдельные локации под конкретные потребности: общение, игры, обучение, занятия спортом и отдых.
Во Львове обустроят новый приют для переселенцев:
Как будет выглядеть новое убежище
- Urban Camp будет состоять из нескольких зон. На первом этаже обустроят публичное пространство для детей, отдыха и игр, штаб кемпа, а также кухню и прачечную.
- Второй этаж в основном займут жилые комнаты двух типов.
- Рядом разместят общее пространство и душевые.
- Для досуга жителей в кемпе планируют оборудовать внутренний двор и большой зал — в нем будут проводить кинопоказы, концерты, спектакли и разнообразные спортивные мероприятия.