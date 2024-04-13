Программа продолжалась 9 и 10 апреля 2024 года. Ее презентовала жена городского головы Львова Екатерина Кот-Садовая.

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Как во Львове состоялась резиденция для жен и мужей городских голов

Шестеро жен городских голов Харьковщины, Херсонщины, Ровенщины и Львовщины за два дня во Львове посетили:

центр социальных услуг и реабилитации "Джерело",

городок временного проживания переселенцев "Марияполис",

реабилитационный центр Unbroken,

центр "Несокрушимые мамочки",

художественные центры Jam Factory Art Center, "Я Галерея Львов", Львовский муниципальный художественный центр.

Экскурсию по городу им провел главный архитектор Львова Антон Коломейцев. В частности, рассказал о внедрении проектов для людей с инвалидностью.

Жена городского головы временно оккупированного Скадовска Татьяна Яковлева в первый день оккупации с детьми выехала на украинскую территорию. Александр Яковлев два месяца еще был в городе, пока была возможность поддерживать общество. Сейчас они два года живут во Львове.

Несмотря на то, что мы сейчас во Львове, мы все равно находимся в своем пузыре. Поэтому благодаря резиденции я увидела другие перспективы и замечательных женщин. Я понимаю, что после нашей победы и после возвращения домой нужно работать и с психологами, и с людьми, которые остались сейчас в оккупации. Я уже планирую участвовать в различных проектах. Вскоре мы открываем во Львове офис Херсонщины – Херсон несокрушимый,

– рассказала жена мэра Скадовска.

Как состоялась резиденция идей / Фото Львовского городского совета



Жена Андрея Садового отметила, что роль женщины не менее важна.

"Мне кажется, что у нас все удалось. Женщины довольны, у меня также раскрываются новые горизонты, появляются новые идеи и мысли. В частности о Купянске, как городе в 10 километрах от фронта, или о Сарнах, или о Скадовске, который в оккупации. А эти женщины переживают все это вместе со своими мужчинами и, возможно, они имеют какую-то идею, которую хотят протолкнуть, но не имеют в себе уверенности, и мы можем стать опорой друг другу", – рассказала Екатерина Кит-Садовая.

Что известно о "Резиденции идей"