Андрей Садовый поделился хорошими новостями. Он рассказал о новом руководителе Центра предоставления услуг участникам боевых действий.
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Что сказал мэр
Городской председатель Львова рассказал о ветеране Андрее Жолобе, который теперь будет руководить Центром предоставления услуг участникам боевых действий.
Он почти два года работал врачом-командиром медицинской роты 46-й отдельной аэромобильной бригады. До мобилизации Андрей был врачом-травматологом и журналистом, а сейчас также является лидером панк-рок группы "Бетон",
– написал Садовый.
По его словам, важнейшим является тот факт, что Жолоб имеет опыт войны и хочет помогать нашим защитникам.
Андрей Жолоб возглавил Центр предоставления услуг участникам боевых действий: смотрите фото
К слову, ветеран Андрей Жолоб был ведущим эфира и диджеем радио "Люкс ФМ", а также работал в клинической больнице "Львовской железной дороги" в должности врача-травматолога.
В 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину он стал военным медиком и начал лечить наших защитников. 43-летний доктор Жолоб имеет позывной "Бетон".
Работники медиахолдинга "Люкс" стали воинами
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