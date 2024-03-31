Часто человек, вернувшийся с войны, нет даже ресурса выяснять, какие и где социальные услуги и льготы он может получить. К тому же слово "льготы" у многих может вызвать сопротивление или угнетение. ZAXID.NET собрал информацию о том, что государство предлагает участникам боевых действий, какие особые программы для военных работают во Львове и почему ими стоит воспользоваться.

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Медицинские услуги

Украинское законодательство, касающееся ветеранов войны и участников боевых действий, обещает им ряд бесплатных услуг. Чтобы воспользоваться ими, нужно подтвердить свой статус и иметь желание воспользоваться заслуженным обеспечением. А если в каком-то медучреждении работники отказываются выполнять закон или намекают на "благодарность", следует обратиться на горячую линию НСЗУ – 0 800 60 20 19.

Во-первых, участники боевых действий имеют право на бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медназначения. Чтобы не платить за них, нужно получить рецепт врача с соответствующей отметкой. К слову, попасть на прием к врачу или купить необходимое в аптеке военные, по законодательству, могут вне очереди. Так же в случае необходимости госпитализации военные должны попасть на лечение вне очереди.

Во-вторых, ежегодные профилактические медосмотры у любого специалиста для участников боевых действий и ветеранов являются бесплатными и вне очереди. Также раз в год можно было бы бесплатно отдохнуть в санатории или получить от государства компенсацию за такой отдых, но в этом году такая льгота приостановлена.

Зато в конце февраля Верховная Рада приняла закон, что позволяет военным, которые получили ранения, лечиться за границей более четырех месяцев, выделявшихся на выздоровление ранее. Правда, решение о такой необходимости должна принять военно-врачебная комиссия.

Еще одна хорошая возможность для участников боевых действий, которой не стоит пренебрегать, – это первоочередное бесплатное зубопротезирование. Сапфировые или бриллиантовые пломбы за средства бюджета закон ставить не позволяет, а вот коронки и пломбы из других материалов можно получить в учреждениях любой формы собственности. Единственное, при выборе частного стоматологического кабинета стоит убедиться, что он имеет соответствующий договор с Национальной службой здоровья, которая финансирует эти услуги.

Обучение и работа

Когда со здоровьем все более-менее в порядке, можно подумать о работе, собственном деле или переквалификации. Во-первых, Государственная служба занятости предлагает уволенным со службы военным обучение в своих Центрах профессионально-технического образования. Здесь можно переучиться, овладеть основами ведения бизнеса, подучить иностранные языки или преодолеть следующую ступеньку в своей области. В общем ЦПТО предлагают обучение на почти сотни рабочих профессий и более 250 направлений для повышения квалификации. Все консультации можно получить в городском или областном центре занятости или по телефону горячей линии – 0 800 600 288.

Кроме того, участники боевых действий могут поступать на льготных условиях в государственные и коммунальные высшие учебные заведения – училища, колледжи, университеты. Среди образовательных льгот – полная или частичная компенсация оплаты за обучение, социальная стипендия и бесплатное проживание в общежитии. Чтобы получить эти льготы, нужно подтвердить свой статус участника боевых действий. К слову, дети военных также имеют право на льготные условия поступления и обучения в университетах. Больше информации – по ссылке.

По Украине на базе вузов также работают Центры ветеранского развития, где можно получить новую специальность, повысить уровень профессиональных навыков, воплотить в жизнь предпринимательские инициативы. Кроме того, здесь можно получить психологическую и правовую поддержку. Такие Центры работают в 13-ти учебных заведениях:

Киевский Национальный авиационный университет;

НУ "Львовская политехника";

Белоцерковский Национальный аграрный университет;

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы в Николаеве;

Харьковский Национальный университет имени Каразина;

Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка;

Полтавский медицинский университет;

Сумской государственный университет;

Винницкий национальный технический университет;

Университет таможенного дела и финансов в Днепре;

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины в Киеве;

Университет Григория Сковороды в Переяславе;

Государственный университет "Житомирская политехника".

Больше о Центрах ветеранского развития можно узнать по ссылке.

Также в Украине есть государственные и ряд городских программ для поддержки бизнесов военнослужащих – от обучения до грантов. На собственное дело можно получить грант в размере от 20 тыс. до 2 млн грн. Подробнее об этом – по ссылке.

Во Львове ваучерная поддержка на развитие или открытие собственного дела выдается после прохождения короткого обучения и может составлять до 300 тыс. грн. По завершении программы новые предприниматели продолжают получать необходимые консультации от специалистов. В прошлом году семьи военных открыли 27 проектов, а в этом году в программе уже 53 участника. Подробнее о ваучерной поддержке во Львове можно узнать здесь.

Квартирный вопрос

Согласно украинскому законодательству, участники боевых действий имеют право на скидку 75% на оплату коммунальных услуг и за пользование жильем, на покупку твердого топлива, если живут в индивидуальном доме без центрального отопления. Для этого нужно вживую или онлайн обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Но главное, что правительство расширило государственную программу льготной ипотеки еОселя. Теперь военные могут в кредит под 3% покупать не только новые и небольшие квартиры, но и дома и квартиры на вторичке. Подробнее о том, что и кому предлагает программа еОселя, читайте по ссылке. К тому же, в некоторых областях, в частности, на Львовщине, ряд военных может получить компенсацию из областного бюджета на уплату 3% ипотеки.

Где-то поехать и когда-то отдохнуть

Ветераны в Украине имеют и некоторые льготы на транспорт – от бесплатного проезда по городу и межобластными маршрутами до скидки в 50% раз в год для поездки в другой город по железной дороге или автобусом (в обе стороны).

Также участники боевых действий после возвращения к гражданской жизни имеют право брать основной отпуск, когда захотят (а не когда скажет руководство). Кроме того, они имеют право на дополнительный 14-дневный отпуск раз в год.

Программы для ветеранов во Львове

Во Львовском Центре предоставления услуг участникам боевых действий ZAXID.NET рассказали, какие городские программы действуют во Львове для военных и их родных.

Малоизвестная, но крайне полезная программа, – это бесплатное поселение военных не из Львова, которые приезжают сюда на несколько дней – на обследование, к собратьям, по другим делам. Если обратиться в Центр, то человека на нужное ему время поселят в одном из хостелов.

Если же военный находится на лечении во Львове и ему нужен дополнительный сопровождение, то бесплатное поселение могут предоставить его жене, маме или другому родному человеку, который будет помогать в процессе выздоровления.

Если говорить о лечении, то во Львове определены три стоматологические поликлиники, предоставляющих ветеранам бесплатные услуги по предварительно составленному плану. А для психологической и психиатрической поддержки для военных и членов их семей их ждут в Центрах ментального здоровья при коммунальных учреждениях здравоохранения.

Услуги психологической поддержки становятся все более востребованными – у людей пропадает недоверие к психологам. Мы получаем все больше запросов на такую помощь,

– говорят во львовском Центре предоставления услуг участникам боевых действий.

В 2024 году во Львове заработала программа бесплатного посещения фитнес-клубов для военных – как участников боевых действий, так и тех, кто проходит службу в львовских бригадах (в таком случае надо предоставить справку с места службы). От запуска программы ею воспользовались уже более 150 военных. Количество фитнес-клубов и спортзалов, что хотят присоединиться к программе, постоянно растет, говорят в Центре.

Также во Львове работает программа "Город лечит", направлена на военных, которые лечатся или проходят здесь реабилитацию. Она предусматривает экскурсии, посещение концертов и различных культурных мероприятий во Львове. Кроме того, в коммунальных театрах и музеях Львовской общины военные могут получать бесплатные билеты – для этого нужно обратиться в администрацию заведения.

В Центре предоставления услуг участникам боевых действий также работают психологи и юристы, которые специализируются на военном праве.

Чаще всего к юристам есть обращение о невыплате дополнительного вознаграждения в 100 тыс. грн во время лечения после ранения. Наши юристы прошли боевые действия, поэтому знают все нюансы. Есть много положительных дел. Также часто обращаются за помощью в обжаловании решений военно-врачебной комиссии,

– рассказали ZAXID.NET в Центре.

Психологическую помощь здесь могут получить и члены семей военных – жены, дети, родители. Кроме того, периодически в Центре для взрослых и детей проводят различные курсы – изучение английского языка, теоретическое изучение правил дорожного движения, арт-терапия для детей и тому подобное.

Следить за предложениями Центра можно на его Facebook-странице. Также активны Instagram і Telegram Центра. С вопросами можно обращаться и по многоканальному номеру 073 962 8325.

Даже если мы не можем решить какой-то вопрос, то обязательно направим человека туда, где его решат,

– добавляют в Центре и приглашают обращаться.

Вот еще несколько полезных контактов и ссылок: