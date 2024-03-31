Часто людина, яка повернулася з війни, немає навіть ресурсу з’ясовувати, які й де соціальні послуги та пільги вона може отримати. До того ж слово "пільги" у багатьох може викликати супротив або пригнічення. ZAXID.NET зібрав інформацію про те, що держава пропонує учасникам бойових дій, які особливі програми для військових працюють у Львові та чому ними варто скористатися.

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Медичні послуги

Українське законодавство, що стосується ветеранів війни та учасників бойових дій, обіцяє їм низку безоплатних послуг. Щоб скористатися ними, потрібно підтвердити свій статус і мати бажання скористатися заслуженим забезпеченням. А якщо в якомусь медзакладі працівники відмовляються виконувати закон чи натякають на "подяку", слід звернутися на гарячу лінію НСЗУ – 0 800 60 20 19.

По-перше, учасники бойових дій мають право на безоплатні ліки, імунобіологічні препарати та вироби медпризначення. Щоби не платити за них, потрібно отримати рецепт лікаря з відповідною позначкою. До слова, потрапити на прийом до лікаря або купити необхідне в аптеці військові, за законодавством, можуть поза чергою. Так само у разі потреби госпіталізації військові мають потрапити на лікування поза чергою.

По-друге, щорічні профілактичні медогляди у будь-якого спеціаліста для учасників бойових дій і ветеранів є безоплатними і поза чергою. Також раз на рік можна було б безоплатно відпочити у санаторії або отримати від держави компенсацію за такий відпочинок, але цього року така пільга призупинена.

Натомість наприкінці лютого Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє військовим, які отримали поранення, лікуватися за кордоном понад чотири місяці, що були виділені на одужання раніше. Щоправда, рішення про таку необхідність має ухвалити військово-лікарська комісія.

Ще одна хороша можливість для учасників бойових дій, якою не варто нехтувати, – це першочергове безплатне зубопротезування. Сапфірові чи діамантові пломби за кошти бюджету закон ставити не дозволяє, а от коронки і пломби з інших матеріалів можна отримати в закладах будь-якої форми власності. Єдине, при виборі приватного стоматологічного кабінету варто переконатися, що він має відповідний договір з Національною службою здоров’я, яка фінансує ці послуги.

Навчання і робота

Коли зі здоров’ям все менш-більш гаразд, можна подумати про роботу, власну справу або перекваліфікацію. По-перше, Державна служба зайнятості пропонує звільненим зі служби військовим навчання у своїх Центрах професійно-технічної освіти. Тут можна перевчитись, опанувати основи ведення бізнесу, підучити іноземні мови чи здолати наступну сходинку у своїй галузі. Загалом ЦПТО пропонують навчання на майже сотні робітничих професій та понад 250 напрямів для підвищення кваліфікації. Усі консультації можна отримати в міському чи обласному центрі зайнятості або ж за номером гарячої лінії – 0 800 600 288.

Окрім того, учасники бойових дій можуть вступати на пільгових умовах у державні та комунальні заклади вищої освіти – училища, коледжі, університети. Серед освітніх пільг – повна або часткова компенсація оплати за навчання, соціальна стипендія та безоплатне проживання в гуртожитку. Щоб отримати ці пільги, потрібно підтвердити свій статус учасника бойових дій. До слова, діти військових також мають право на пільгові умови вступу та навчання в університетах. Більше інформації – за посиланням.

По Україні на базі ВНЗ також працюють Центри ветеранського розвитку, де можна здобути новий фах, підвищити рівень професійних навичок, втілити у життя підприємницькі ініціативи. Крім того, тут можна отримати психологічну та правову підтримку. Такі Центри працюють в 13 навчальних закладах:

Київський Національний авіаційний університет;

НУ "Львівська політехніка";

Білоцерківський Національний аграрний університет;

Чорноморський національний університет імені Петра Могили в Миколаєві;

Харківський Національний університет імені Каразіна;

Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка;

Полтавський медичний університет;

Сумський державний університет;

Вінницький національний технічний університет;

Університет митної справи та фінансів в Дніпрі;

Національний університет фізичного виховання і спорту України в Києві;

Університет Григорія Сковороди в Переяславі;

Державний університет "Житомирська політехніка".

Більше про Центри ветеранського розвитку можна дізнатися за посиланням.

Також в Україні є державні і низка міських програм для підтримки бізнесів військовослужбовців – від навчання до грантів. На власну справу можна отримати грант в розмірі від 20 тис. до 2 млн грн. Детальніше про це – за посиланням.

У Львові ваучерна підтримка на розвиток або відкриття власної справи видається після проходження короткого навчання і може становити до 300 тис. грн. По завершенні програми нові підприємці продовжують отримувати необхідні консультації від фахівців. Торік сім’ї військових відкрили 27 проєктів, а цього року в програмі вже 53 учасники. Детальніше про ваучерну підтримку у Львові можна дізнатися тут.

Квартирне питання

Згідно з українським законодавством, учасники бойових дій мають право на знижку 75% на оплату комунальних послуг та за користування житлом, на купівлю твердого палива, якщо живуть в індивідуальному будинку без центрального опалення. Для цього потрібно особисто або онлайн звернутися в Пенсійний фонд України.

Та головне, що уряд розширив державну програму пільгової іпотеки єОселя. Тепер військові можуть в кредит під 3% купувати не лише нові і невеликі квартири, а й будинки і квартири на вторинному ринку. Детальніше про те, що і кому пропонує програма єОселя, читайте за посиланням. До того ж у деяких областях, зокрема, на Львівщині, низка військових може отримати компенсацію з обласного бюджету на сплату 3% іпотеки.

Десь поїхати і колись відпочити

Ветерани в Україні мають і деякі пільги на транспорт – від безоплатного проїзду по місту і міжобласними маршрутами до знижки у 50% раз на рік для поїздки в інше місто залізницею чи автобусом (в обидва боки).

Також учасники бойових дій після повернення до цивільного життя мають право брати основну відпустку, коли захочуть (а не коли скаже керівництво). Окрім того, вони мають право на додаткову 14-денну відпустку раз на рік.

Програми для ветеранів у Львові

У Львівському Центрі надання послуг учасникам бойових дій ZAXID.NET розповіли, які міські програми діють у Львові для військових та їхніх рідних.

Маловідома, але вкрай корисна програма, – це безоплатне поселення військових не зі Львова, які приїжджають сюди на кілька днів – на обстеження, до побратимів, в інших справах. Якщо звернутися в Центр, то людину на потрібний їй час поселять в одному з хостелів.

Якщо ж військовий перебуває на лікуванні у Львові і йому потрібен додатковий супровід, то безоплатне поселення можуть надати його дружині, мамі чи іншій рідній людині, яка допомагатиме в процесі одужання.

Якщо говорити про лікування, то у Львові визначено три стоматологічні поліклініки, що надають ветеранам безоплатні послуги за попередньо складеним планом. А для психологічної і психіатричної підтримки для військових та членів їхніх родин їх чекають у Центрах ментального здоров’я при комунальних закладах охорони здоров’я.

Послуги психологічної підтримки стають все більш затребуваними – у людей пропадає недовіра до психологів. Ми отримуємо все більше запитів на таку допомогу,

– говорять у львівському Центрі надання послуг учасникам бойових дій.

У 2024 році у Львові запрацювала програма безоплатного відвідування фітнес-клубів для військових – як учасників бойових дій, так і тих, хто проходить службу в львівських бригадах (в такому разі треба надати довідку з місця служби). Від запуску програми нею скористалися вже понад 150 військових. Кількість фітнес-клубів та спортзалів, що хочуть долучитися до програми, постійно зростає, кажуть у Центрі.

Також у Львові працює програма "Місто лікує", спрямована на військових, які лікуються чи проходять тут реабілітацію. Вона передбачає екскурсії, відвідування концертів та різних культурних заходів у Львові. Окрім того, у комунальних театрах і музеях Львівської громади військові можуть отримувати безкоштовні квитки – для цього потрібно звернутися до адміністрації закладу.

У Центрі надання послуг учасникам бойових дій також працюють психологи і юристи, які спеціалізуються на військовому праві.

Найчастіше до юристів є звернення про невиплати додаткової винагороди у 100 тис. грн під час лікування після поранення. Наші юристи пройшли бойові дії, тож знають всі нюанси. Є багато позитивних справ. Також часто звертаються по допомогу в оскарженні рішень військово-лікарської комісії,

– розповіли ZAXID.NET у Центрі.

Психологічну допомогу тут можуть отримати і члени родин військових – дружини, діти, батьки. Окрім того, періодично у Центрі для дорослих і дітей проводять різноманітні курси – вивчення англійської мови, теоретичне вивчення правил дорожнього руху, арт-терапія для дітей тощо.

Стежити за пропозиціями Центру можна на його Facebook-сторінці. Також активні Instagram і Telegram Центру. З питаннями можна звертатися і за багатоканальним номером 073 962 8325.

Навіть якщо ми не можемо вирішити якесь питання, то обов’язково скеруємо людину туди, де його вирішать,

– додають у Центрі і запрошують звертатися.

Ось ще кілька корисних контактів і посилань: