О решении стать на защиту страны Овдиенко сообщил в четверг, 21 марта, на своей странице в фейсбуке.

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Артем Овдиенко встал на защиту страны

Артем Овдиенко добровольно пошел на службу, воспользовавшись системой рекрутинга. Он отметил, что за 6 лет 24 Канал стал для него родным домом, однако его надо оставить.

Спасибо зрителям, коллегам и руководству! За эти шесть лет 24 Канал стал родным домом, оставлять который добровольно очень тяжело, но надо,

– написал Артем Овдиенко.

За несколько часов до этого Артем опубликовал шуточное видео, что причины его исчезновения из эфира "не слишком мужественные". Тогда в комментариях многие расстроились и начали угадывать место "новой работы" журналиста. Поэтому его решение о службе стало для них большой неожиданностью. Однако есть и те, которые догадались сразу.

На 24 Канал Овдиенко пришел в 2018 году. До этого он 13 лет работал на 5 канале. Теперь Артем будет служить в рядах ГПСУ.

Заметим, что многие журналисты 24 Канала уже променяли микрофон или клавиатуру на автомат. Среди работников нашего сайта и канала много защитников Украины: Вячеслав Журба, Александр Марчак, Андрей Костюк, Андрей Жолоб, Никита Комар, Василий Денисюк, Анатолий Яворский, Игорь Садженица и Юрий Олейник.

К сожалению, Юрий Олейник погиб в бою возле Попасной Луганской области в конце марта 2022 года. Светлая память Герою.

Также напомним, что 24 Канал имеет свой фонд – мы проводим сборы не только для наших коллег-воинов, но и для всех защитников и защитниц Украины.

Сейчас мы имеем два активных сбора – на автобус для 58 ОМПБр и бус Ford Transit для 24-й бригады.