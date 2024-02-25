Таким образом для военного настоящая война началась не 24 февраля 2022 года, а на 8 лет раньше. Об этом Журба рассказал журналисту 24 Канала у материале "День, когда (не)началась война․ Истории воинов, которые познали ее по-разному и объединены борьбой".

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Для журналиста Журбы война началась далеко до 24 февраля

В 2014 году журналист 24 Канала Славик Журба, которому в то время было 19 лет, принимал активное участие в Революции Достоинства. После победы Майдана появилось ощущение облегчения, несмотря на высокую цену, заплаченную за победу. Фокус сместился в сторону восстановления государства и его приближения к европейскому направлению, который отстаивала Революция Достоинства.

Сначала колеблясь, идти ли на фронт из-за нехватки военного опыта, будучи студентом второго курса Львовского национального университета, Вячеслав в конце концов узнал о возможности присоединиться к добровольческому батальону осенью того же года от своего друга.

Когда встал вопрос, идти на войну или нет, то оно, скажем так, и не стояло. Проблема была в том, что тогда еще сохранялось недоверие к государственным структурам. А еще я был астматиком и знал, что меня в армию не возьмут. Поэтому путь для меня был только в "добробат". Это сейчас армия – когда ты там служишь и тебе не стыдно, а тогда было совсем по-другому. А вот добровольческий батальон, "Правый сектор" – это в наших глазах выглядело круто,

– вспоминал Славик в интервью в 2021 году.

Далее Славик Журба прошел обучение в Карпатах, где и встретил свое 20-летие, и обучение в Десне. Среди тех, кто тогда шел на войну, были люди разного возраста, с боевым опытом и без. Наш коллега тогда был одним из самых молодых среди бойцов.

Военный встретил новый 2015 год в учебном центре, а затем быстро отправился на Восток, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей. Во время пребывания в регионе наш коллега прошел ужасное испытание в Широкино, где колонна, с которой он ехал, попала под вражеский обстрел при въезде в село. После этого "боевого крещения" Славик мужественно прошел несколько ротаций на одном из самых напряженных участков зоны АТО.

Обратите внимание! Другой журналист 24 Канала Саша Марчак, который также воюет на фронте, рассказал, что ВСУ борются за то, чтобы сохранить государство до того момента, когда будущее поколение сможет что-то изменить. В то же время наши военные не воюют за президента или других политиков.