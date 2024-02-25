Таким чином для військового справжня війна почалася не 24 лютого 2022 року, а на 8 років раніше. Про це Журба розповів журналісту 24 Каналу у матеріалі "День, коли (не)почалася війна․ Історії воїнів, які пізнали її по-різному та об'єднані боротьбою".

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Для журналіста Журби війна почалася далеко до 24 лютого

У 2014 році журналіст 24 Каналу Славік Журба, якому на той час було 19 років, брав активну участь у Революції Гідності. Після перемоги Майдану з'явилося відчуття полегшення, попри високу ціну, заплачену за перемогу. Фокус змістився у бік відбудови держави та її наближення до європейського напрямку, який відстоювала Революція Гідності.

Спочатку вагаючись, чи йти на фронт через брак військового досвіду, будучи студентом другого курсу Львівського національного університету, В'ячеслав врешті-решт дізнався про можливість приєднатися до добровольчого батальйону восени того ж року від свого друга.

Коли постало питання, йти на війну чи ні, то воно, скажімо так, і не стояло. Проблема була в тому, що тоді ще зберігалась недовіра до державних структур. А ще я був астматиком і знав, що мене в армію не візьмуть. Тому шлях для мене був лише у "добробат". Це зараз армія – коли ти там служиш і тобі не соромно, а тоді було зовсім по-іншому. А от добровольчий батальйон, "Правий сектор" – це в наших очах виглядало круто,

– пригадував Славік в інтерв'ю у 2021 році.

Далі Славік Журба пройшов вишкіл в Карпатах, де і зустрів своє 20-річчя, та навчання у Десні. Серед тих, хто тоді йшов на війну, були люди різного віку, з бойовим досвідом та без. Наш колега тоді був одним з наймолодших серед бійців.

Військовий зустрів новий 2015 рік у навчальному центрі, а потім швидко вирушив на Схід, щоб узятися до виконання своїх обов'язків. Під час перебування в регіоні наш колега пройшов жахливе випробування в Широкиному, де колона, з якою він їхав, потрапила під ворожий обстріл при в'їзді в село. Після цього "бойового хрещення" Славік мужньо пройшов кілька ротацій на одній з найбільш напружених ділянок зони АТО.

Зверніть увагу! Інший журналіст 24 Каналу Саша Марчак, який також воює на фронті, розповів, що ЗСУ борються за те, щоб зберегти державу до того моменту, коли майбутнє покоління зможе щось змінити. Водночас наші військові не воюють за президента чи інших політиків.