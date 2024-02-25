Своїми думками захисник поділився в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу. Саша Марчак наголосив, що ЗСУ борються за те, щоб зберегти державу до того моменту, коли майбутнє покоління зможе щось змінити.

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"Їхнє мислення точно буде інакшим"

Саша Марчак до повномасштабного вторгнення був редактором регіональних новин на 24 Каналі. Коли у 2014 році почалася Революція Гідності, йому було лише 16 років. Саме тоді він і вирішив стати журналістом.

З початком повномасштабного вторгнення Саша Марчак продовжував працювати, однак у серпні 2022 року пройшов співбесіду до 47-го окремого штурмового полку (тепер – бригада). Він брав участь у запеклих боях за Роботине та Авдіївку.

Говорячи про те, за що борються зараз ЗСУ з ворогом, Саша Марчак пояснив, що військові мають зберегти нашу державу до того моменту, коли прийде нове покоління й буде готове щось змінити.

Ми воюємо не за президента, не за політиків, а за те, щоб зберегти державу до моменту, коли прийде покоління, яке зможе її змінити. Я колись думав, що ним буде наше покоління, але, на жаль, багато із нас загине. Ті, хто залишаться, – будуть травмовані війною. Коли хтось каже: "Хлопчики прийдуть з війни, наведуть порядок" – це так не працює. Історія вже не раз бачила таке. Просто з давніх часів про такі покоління ми нічого не знаємо, а тих, хто боровся не так давно, нам намагалися стерти з пам'яті. Можливо, новою генерацією стануть саме діти, які вже зараз граються не конструкторами, а будують світи з кубиків у комп'ютері. Їхнє мислення точно буде іншим,

– наголошує Саша Марчак.

Тривають запеклі бої на фронті