Журналіст 24 Каналу Славік Журба поділився спогадами перших днів повномасштабного російського вторгнення. Більш детальні подробиці його історії можна почитати у великому матеріалі.

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Від АТО до повномасштабної війни

На самому початку російської агресії, у 2014 році, Славік Журба був 19-річним студентом та активним учасником Революції Гідності. Після перемоги Майдану він пішов у добровольчий батальйон та виявився одним з наймолодших серед бійців.

Оскільки наш колега не мав бойової підготовки, то він пройшов вишкіл у Карпатах та навчання у Десні. Новий 2015 рік Славік зустрів у підготовчому центрі, а на Різдво уже був на Сході. Він пройшов "бойове хрещення" у Широкиному, коли їхня колона під час заїзду в село потрапила під обстріл. Далі свою службу протягом кількох ротацій наш колега ніс саме там. Це була одна з найгарячіших точок зони АТО.

Після завершення фази найжорсткіших боїв на Сході Росія, Україна, Франція та Німеччина підписали "мінські угоди". Все віддаленішою ставала війна, нагадуваннями про яку були періодичні повідомлення про порушення ворогом режиму тиші та, на жаль, про наших загиблих та поранених воїнів.

Станом на 2021 рік Славік Журба вже 6 років працював редактором відділу "Техно" на сайті 24 Каналу. Наступного року почалося повномасштабне російське вторгнення.

Різниця між 2015 та 2022 роками

Славік згадує паніку у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Масштаб подій та кадри з російськими колонами у різних містах лякали. Однак наш колега був впевнений, що таке рано чи пізно трапиться.

Я пам'ятаю, як дружині говорив, коли почалося вторгнення, що це для мене був у якомусь сенсі навіть позитив. До того було незрозуміло що, називали це "громадянською війною" і так далі. А тоді я казав, що от все, маски скинуто. Нарешті ворог показав своє лице. Тобто увесь світ тепер має зрозуміти, що відбувається. Не було більше цієї гібридної теми, що от "мирні жителі Донбасу дістали з шахти танк і почали воювати" і в них не закінчується людський ресурс. Тепер нам дали квоту знищувати ворога,

– пригадує боєць.

Славік пішов до ТЦК та СП 7 березня 2022 року. Згодом він опинився у військовій частині. Коли питали про добровольців, які готові вже вирушати на фронт, наш колега відгукнувся, бо мав бойовий досвід. Через кілька днів він з побратимами вже був на передовій.

Славік опинився у Попасній. Це місто російські окупанти стирали артилерією. Як зізнається боєць, кількість зброї, активне застосування ворогом дронів та авіації шокували його – у 2015 році такого не було.

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