Серед тих, хто захищає Україну – журналіст 24 Каналу Славік Журба. Він розказав, чим відрізняється мобілізація нині від того моменту, коли він повертався на війну на початку повномасштабного вторгнення.

До теми Боятися мобілізації – природно, ненормально дещо інше

Вибору немає

Славік вивчає історію інших воєн. Наголошує, що, якщо війна затягується, то ухилянти – звичне для кожної війни явище. Військовий додав, що є різниця між часом, коли він повертався до служби у 2022-му році й тим, що є нині. Раніше була повна невідомість. А ще – надії, що це не надовго.

Захисник розповів, що тоді не мав страху. Був скоріше мандраж перед далекою дорогою. Нині ж усі знають, що на них чекає у разі мобілізації.

Я не був у такій ситуації, у якій люди зараз. Це страшно, справді. Якщо забути про сам факт війни та постійної стрілянини, це безперечно вихід із зони комфорту. Умовно, ти вдома, ходиш на роботу, а тут ідеш Бог-зна куди й Бог-зна з ким, тобі дають якісь завдання, і ти не можеш від них відмовитися,

– сказав Славік Журба.

Він додав, що вихід за межі своєї "бульбашки", безумовно, лякає. Однак треба наважитися, адже вибору немає.

"Або нас знищать, або ми зараз відстоюємо своє право на існування", – наголосив захисник.

Військовослужбовець зазначив, що військові неодноразово закликали цивільних готуватися до того, що їм рано чи пізно також треба стати до лав ЗСУ. Хтось протягом цього часу підготувався, а дехто його просто змарнував.

Мобілізація в Україні