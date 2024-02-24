Серед тих, хто захищає Україну – журналіст 24 Каналу Славік Журба. Він розказав, чим відрізняється мобілізація нині від того моменту, коли він повертався на війну на початку повномасштабного вторгнення.
До теми Боятися мобілізації – природно, ненормально дещо інше
Вибору немає
Славік вивчає історію інших воєн. Наголошує, що, якщо війна затягується, то ухилянти – звичне для кожної війни явище. Військовий додав, що є різниця між часом, коли він повертався до служби у 2022-му році й тим, що є нині. Раніше була повна невідомість. А ще – надії, що це не надовго.
Захисник розповів, що тоді не мав страху. Був скоріше мандраж перед далекою дорогою. Нині ж усі знають, що на них чекає у разі мобілізації.
Я не був у такій ситуації, у якій люди зараз. Це страшно, справді. Якщо забути про сам факт війни та постійної стрілянини, це безперечно вихід із зони комфорту. Умовно, ти вдома, ходиш на роботу, а тут ідеш Бог-зна куди й Бог-зна з ким, тобі дають якісь завдання, і ти не можеш від них відмовитися,
– сказав Славік Журба.
Він додав, що вихід за межі своєї "бульбашки", безумовно, лякає. Однак треба наважитися, адже вибору немає.
"Або нас знищать, або ми зараз відстоюємо своє право на існування", – наголосив захисник.
Військовослужбовець зазначив, що військові неодноразово закликали цивільних готуватися до того, що їм рано чи пізно також треба стати до лав ЗСУ. Хтось протягом цього часу підготувався, а дехто його просто змарнував.
Мобілізація в Україні
- Мобілізація необхідна для того, аби українська армія змогла триматися, оборонятися та контратакувати росіян. Майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зазначив, що військо має регулярно поповнюватися.
- Офіцер управління 12 бригади "Азов" Нацгвардії України Дмитро Андрющенко переконаний, що одна із проблем мобілізації в Україні – брак комунікації між військовою владою та суспільством. Він наголосив, що людям необхідно пояснювати, що на них чекає після вручення бойової повістки. Чоловіки мають знати, що їх не кинуть одразу в окопи босих та без підготовки.
- Військовослужбовець Петро Кошуков радить охочим долучитися до ЗСУ не йти одразу у військкомат. Він переконаний, що це "справді ризикований спосіб потрапити в армію". Військовослужбовець радить скористатися ініціативами рекрутингу. Також можна використати соцзв'язки та поспілкуватися зі знайомими, які вже служать. Це треба для того, аби опинитися в тому місці, що буде відповідати навичкам, мотивації, фізичному та моральному стану новобранця.