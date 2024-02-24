Среди тех, кто защищает Украину – журналист 24 Канала Славик Журба. Он рассказал, чем отличается мобилизация сейчас от того момента, когда он возвращался на войну в начале полномасштабного вторжения.
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Выбора нет
Славик изучает историю других войн. Подчеркивает, что, если война затягивается, то уклонисты – привычное для каждой войны явление. Военный добавил, что есть разница между временем, когда он возвращался к службе в 2022-м году и тем, что есть сейчас. Раньше была полная неизвестность. А еще – надежды, что это не надолго.
Защитник рассказал, что тогда не было страха. Был скорее мандраж перед дальней дорогой. Сейчас же все знают, что их ждет в случае мобилизации.
Я не был в такой ситуации, в которой люди сейчас. Это страшно, действительно. Если забыть о самом факте войны и постоянной стрельбы, это бесспорно выход из зоны комфорта. Условно, ты дома, ходишь на работу, а здесь идешь Бог-знает куда и Бог-знает с кем, тебе дают какие-то задачи, и ты не можешь от них отказаться,
– сказал Славик Журба.
Он добавил, что выход за пределы своего "пузыря", безусловно, пугает. Однако надо решиться, ведь выбора нет.
"Или нас уничтожат, или мы сейчас отстаиваем свое право на существование", – подчеркнул защитник.
Военнослужащий отметил, что военные неоднократно призывали гражданских готовиться к тому, что им рано или поздно также надо стать в ряды ВСУ. Кто-то в течение этого времени подготовился, а некоторые его просто потеряли.
Мобилизация в Украине
- Мобилизация необходима для того, чтобы украинская армия смогла держаться, обороняться и контратаковать россиян. Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что войско должно регулярно пополняться.
- Офицер управления 12 бригады "Азов" Нацгвардии Украины Дмитрий Андрющенко убежден, что одна из проблем мобилизации в Украине – недостаток коммуникации между военной властью и обществом. Он отметил, что людям необходимо объяснять, что их ждет после вручения боевой повестки. Мужчины должны знать, что их не бросят сразу в окопы босых и без подготовки.
- Военнослужащий Петр Кошуков советует желающим присоединиться к ВСУ не идти сразу в военкомат. Он убежден, что это "действительно рискованный способ попасть в армию". Военнослужащий советует воспользоваться инициативами рекрутинга. Также можно использовать соцсвязи и пообщаться со знакомыми, которые уже служат. Это надо для того, чтобы оказаться в том месте, что будет соответствовать навыкам, мотивации, физическому и моральному состоянию новобранца.